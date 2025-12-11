Mekanikkonstruktör till Umeå!
2025-12-11
Vår samarbetspartner, en av de mest innovativa aktörerna inom avancerad teknik, söker nu en nyfiken och drivkraftig mekanikkonstruktör som vill ta nästa steg i karriären. Här får du inte bara ett jobb, du får en unik chans att bli en del av utvecklingen av framtidens redskap och tekniska lösningar. Du får arbeta nära erfarna specialister, testa nya idéer, påverka riktningen i projekt och verkligen se dina konstruktioner ta form. Om du vill växa snabbt, utmanas dagligen och vara med och skapa teknik som förändrar branschen - då är det här rollen du inte vill missa. Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som mekanikkonstruktör hos vår samarbetspartner får du möjlighet att vara en del av spännande och innovativa projekt där teknik och kreativitet går hand i hand.
I rollen får du arbeta nära både kollegor och kunder, där vi tillsammans utvecklar kompletta produktionslinor med avancerade robotsystem - från de första idéerna hela vägen till färdiga lösningar, service och support. Här finns stora möjligheter att både bidra med din kunskap och att själv växa genom kontinuerligt lärande och nära samarbeten.
Du får en nyckelroll där du ansvarar för att utveckla de produktanpassningar som krävs för att utrusta olika traktormärken med frontlastare. I praktiken innebär det att du blir teknisk ägare för ett eller flera märken - från första idé till färdig produkt. Tillsammans med dina kollegor tar du fram smarta, skräddarsydda lösningar för det mekaniska, hydrauliska och elektriska gränssnittet mellan traktor och frontlastare. Du jobbar metodiskt genom faktainsamling, 3D-scanning och CAD-konstruktion och får sedan följa din lösning hela vägen till en fysisk prototypmontering. Här får du alltså vara med om hela utvecklingsresan, från start till verklighet.
Rollen passar dig som trivs i ett dynamiskt tempo där flera projekt pågår samtidigt, och där snabba och kvalitativa resultat är avgörande. Du behöver vara en person som kan prioritera, hålla huvudet kallt och verkligen få saker att hända. Eftersom du har direktkontakt med både kunder och samarbetspartners är det också viktigt att du tycker om att skapa och vårda relationer. Här får du möjlighet att bygga ett globalt nätverk och samtidigt styra, planera och rapportera ditt eget arbete med stor frihet.
Tjänsten utgår från kontoret men kan innebär resor, främst inom Europa - men även andra delar av världen kan förekomma.
Du erbjuds:
• Möjligheten att växa inom företaget och stor chans till utveckling
• Att vara del av en organisation som satsar på hållbara lösningar
• En dedikerad konsultchef som hjälper dig att komma in i rollen som konsult på bästa sätt
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande. Eftersom detta är en långsiktig tjänst så finns goda möjligheter att bli överrekryterad, förutsatt att samtliga parter känner sig nöjda med samarbetet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk utbildning på högskolenivå inom relevant område, så som mekanik, maskinteknik eller produktutveckling
• Har kunskaper inom CAD-verktyg, som exempelvis Inventor, SolidWorks eller Cativa
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift, då båda språken förekommer i det dagliga arbetet
• Innehar ett B-körkort
Det är meriterande om du:
• Bor i/har anknytning till Umeå
• Har arbetat inom en liknande roll och mekanikteknik
• Har tidigare erfarenhet av tillverkningsindustri
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
