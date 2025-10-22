Mekanikkonstruktör till Interspiro!
Följ med oss och forma framtidens säkerhetslösningar! Interspiro utvecklar innovativ utrustning för rökdykning, där varje konstruktion bidrar till att rädda liv. Här får du vara med från idé till färdig produkt och se ditt arbete göra verklig skillnad.
OM TJÄNSTEN
Som mekanikkonstruktör hos Interspiro blir du en nyckelspelare i utvecklingen av avancerade produkter för rökdykning. Du kommer att arbeta med nyutveckling och detaljkonstruktion samt vidareutveckling av befintliga produkter, där din tekniska expertis och praktiska inställning är avgörande för att driva produkterna framåt. Rollen innebär nära samarbete med R&D, testlabb, produktägare och kvalitetsteam.
Du erbjuds
Vi erbjuder en unik möjlighet att vara delaktig i hela produktutvecklingscykeln, från idé till färdig produkt, och se ditt arbete rädda liv. Du får arbeta i en prestigelös kultur där samarbete och tekniskt intresse uppmuntras, med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling inom ett viktigt segment.
Dina arbetsuppgifter
Som mekanikkonstruktör kommer du att arbeta med både nyutveckling och detaljkonstruktion av livsviktig utrustning för rökdykning. Du ansvarar för att ta fram ritningar, prototyper och bidra till att lösa tekniska utmaningar, från koncept till färdig produkt. Rollen kräver en kombination av teoretisk kunskap och praktisk hands-on förmåga i ett nära samarbete med kollegor och andra avdelningar internt.
• Driva nyutveckling av produkter från koncept till färdig produkt
• Upprätta detaljkonstruktion, främst för komponenter av formsprutad plast men även varmformad och maskinbearbetad metall
• Skapa och granska ritningar
• Aktivt bidra med hands-on arbete i testlabbet med prototyper och provning
• Samarbeta med kvalitetsteamet för att lösa uppkomna problem
• Delta i tvärfunktionella team med R&D, testlabb, produktägare och kvalitetsteam
VI SÖKER DIG SOM
• Utbildning som maskiningenjör eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Har gärna 5 års erfarenhet inom produktutveckling och konstruktion.
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Avancerad kunskap inom plastkonstruktion och ytmodellering.
• Praktisk erfarenhet och ett genuint intresse för att arbeta hands-on med produkter.
• Förmåga att arbeta självgående och lösningsorienterat
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Tillitsfull
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Interspiro på deras hemsida som du hittar här!
