Mekanikkonstruktör till försvarsindustrin
2025-09-02
ÄR DU CAD KONSTRUKTÖR OCH VILL ARBETA MED MEKANIKKONSTRUKTION OCH PRODUKTUTVECKLING, SAMT ÄR INTRESSERAD AV ATT LÄRA DIG MER OM UTVECKLINGEN INOM FÖRSVARSINDUSTRIN?
Vi på ALTEN i Göteborg söker just nu efter ingenjörer som är sugna på nya utmaningar och ta nästa steg i karriären för ett uppdrag inom försvarsindustrin. Som ingenjör i vårt team på ALTEN Sweden kommer du att vara en del av en grupp av talangfulla konsulter som levererar högkvalitativa lösningar till våra kunder. På detta uppdrag kommer du att vara involverad i att utveckla hårdvara för komplexa system som används för säkerhets- och försvarsändamål.
Som CAD konstruktör ser vi att du har en god förmåga att vara självgående och agera affärsmässigt. Du är positiv, utåtriktad och drivande i att skapa och upprätthålla goda relationer med våra kunder. Du stimuleras av problemlösning och använder din kreativitet till att hitta nya lösningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
NYCKELKOMPETENSER:
• Goda kunskaper i CREO eller Catia.
• Minst kandidatexamen inom relevant område.
• 5+ års arbetslivserfarenhet.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• Stort intresse för teknik, CAD och produktutveckling.
MERITERANDE:
• Tidigare erfarenhet från försvarsindustrin
• Erfarenhet av konstruktion av kablage
• Erfarenhet av konstruktion av plast och komposit
• Erfarenhet inom Automotive eller Telekom
SVENSKT MEDBORGARSKAP OCH GODKÄND REGISTERKONTROLL ENLIGT FMVS RIKTLINJER ÄR ETT KRAV FÖR TJÄNSTEN.
OM ALTEN:
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences.I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer- från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femteåret i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, enutmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
