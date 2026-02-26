Mekanikkonstruktör till Etteplan!
Vill du utvecklas som mekanikkonstruktör och samtidigt få variation, trygghet och chansen att arbeta i några av regionens mest spännande teknikmiljöer? Hos Etteplan blir du en del av ett växande team i Linköping där du får arbeta nära erfarna kollegor, bidra i högteknologiska projekt och få möjlighet att påverka din egen utvecklingsresa. Etteplan erbjuder en roll där du både får bredda och fördjupa din kompetens - samtidigt som du får friheten som konsult innebär. Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Etteplans räkning en mekanikkonstruktör till deras växande team i Östergötland. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Etteplan.
Etteplan är en ledande aktör inom avancerad ingenjörs- och produktutveckling och samarbetar med några av Nordens mest teknikintensiva företag. Genom kombinationen av bred kompetens och innovativa arbetssätt stöttar de sina kunder i utvecklingen av framtidens produkter och system. Som konsult hos Etteplan erbjuds du en trygg organisation, stöttande kollegor och uppdrag som matchar din kompetens och dina långsiktiga mål. Med kontor i både Linköping och Norrköping finns möjlighet att välja den placeringsort som passar dig bäst.
Du erbjuds:
En stabil arbetsgivare med en stark marknadsposition
Spännande och varierade projekt, både hos kund och in-house
Goda möjligheter till kompetensutveckling och karriär inom en växande organisation
Dina arbetsuppgifter
Som mekanikkonstruktör hos Etteplan blir du en viktig del av verksamheten i Linköping/Norrköping. Du arbetar huvudsakligen i uppdrag ute hos Etteplans kunder, främst inom försvarsindustrin, där uppdragens omfattning och innehåll varierar beroende på din erfarenhet och kompetens.
I vissa projekt arbetar du nära produkten och ansvarar för att ta fram ritnings- och produktionsunderlag, genomföra ändringar eller stödja i mindre modifieringar och produktförvaltning. I andra uppdrag deltar du i tidigare faser av utvecklingsprocessen, exempelvis konceptframtagning, förstudier eller tekniska utredningar.
Utöver kunduppdrag driver Etteplan även interna inhouse-projekt från kontoret, där fokus ligger på exempelvis förstudier, konceptarbete och prototyptillverkning. Med en egen verkstad finns goda möjligheter att arbeta praktiskt med prototyper och test när projekten kräver det.
Vi söker dig som har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, produktutveckling eller liknande inriktning
Flerårig erfarenhet av mekanisk konstruktion
God vana av CAD-arbete, gärna i flera program (t.ex. SolidWorks, NX eller Catia V5/V6)
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Intresse för teknik där fritiden t.ex. präglas av spännande projekt, byggande, problemlösande mm.
Erfarenhet av systemmekanik, exempelvis gränssnitt mot elektronik, kablage eller rördragning
Erfarenhet av enklare hållfasthetsberäkningar samt FEA-simuleringar
Vi tror även att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Etteplan. Vi söker dig som är positiv, självledande och har en god kommunikativ förmåga. Du tar initiativ, agerar proaktivt när något behöver göras och är van vid att ta ansvar för både ditt arbete och leverans. Du anpassar dig lätt till olika grupper och miljöer, och du är korrekt och tydlig i din kommunikation - oavsett om du arbetar självständigt eller tillsammans med andra. Som konsult ser du värdet i att skapa goda relationer, bidra till samarbetet och vara en pålitlig representant för både Etteplan och kunden.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Linköping alternativt Norrköping
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Amanda Sandén
