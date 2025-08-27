Mekanikkonstruktör till BAE Systems Bofors
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2025-08-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av
ett världsledande företag inom försvars- och säkerhetsindustrin? Vi söker flera
drivna och engagerade ingenjörer som vill vara med och utveckla framtidens
teknik. Ta chansen att arbeta i en dynamisk och innovativ miljö där dina idéer
och kunskaper verkligen gör skillnad!
Om rollen
Som mekanikkonstruktör på BAE Systems Bofors kommer du att arbeta med att
utveckla och förbättra befintliga vapensystem. Tjänsten innefattar mekanisk konstruktion
och ställer krav på kunskap inom CAD och att du har materialförståelse.
Du kommer att vara en viktig del av vårt team och bidra till att säkerställa
att våra lösningar håller högsta kvalitet och prestandaPubliceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
kommer att inkludera:
Konstruktion och uppdatering av befintliga vapensystem.
Arbeta med komponent och materialval samt tillverkningsmetoder.
Genomföra tekniska analyser, provningar och beräkningar kan förekomma.
Optimering av utvecklingsprocesser i samarbete med andra ingenjörer och
avdelningar.
Vem är du?
Vi ser att du som söker denna tjänst är en positiv, ödmjuk
och driven ingenjör som söker dig vidare i karriären. Vi ser att du är
lösningsorienterad och drivs av att vidareutvecklas i och med företaget.
För att lyckas i rollen som mekanikkonstruktör ser vi att du
har följande kvalifikationer:
Ingenjörsutbildning inom relevant område
Arbetslivserfarenhet inom mekanisk konstruktion
Vi ser det starkt meriterande om du uppfyller ett eller
flera av nedanstående:
Kunskaper i Solid Edge
Tidigare arbetslivserfarenhet inom tillverkningsindustri, gärna skärande
bearbetning, svetsning eller plåtarbete
Tidigare arbetslivserfarenhet inom tung fordonsindustri
Tidigare erfarenhet av att konstruera eller arbeta med kugghjul
Tidigare erfarenhet av hydraulikkonstruktion
Någon form av ansvars eller ledarskapsroll som innefattat arbetsledning
Vårt erbjudande
I denna roll kommer du tillhöra ett team som värnar om att främja en
familjärkänsla där alla hjälps åt och stöttar varandra.
På BAE Systems Bofors får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och
utvecklande miljö med goda möjligheter till personlig och professionell
utveckling. Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag
Flexibel arbetstid
Möjlighet att arbeta med spännande och utmanande projekt
Om vår kund
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra
partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och
sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet
finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget
har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget
ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över
100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa
tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Våra värderingar lägger grunden
Våra värderingar utgör grunden för allt vi gör. Hög
kvalitet, professionalism, innovation och pålitlighet genomsyrar hela vår
organisation. Vi, tillsammans med våra underleverantörer, strävar alltid efter
teknisk excellens och att ifrågasätta gamla sanningar. I en orolig omvärld är
försvarsindustrin viktigare än någonsin, och vi på BAE Systems Bofors tar
därför vårt ansvar på största allvar. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att
fortsätta säkra försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över.
Att arbeta hos BAE Systems
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda
möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte
bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är
vi BAE Systems.På BAE Systems Bofors får du chansen att växa och utvecklas
i en stimulerande arbetsmiljö där vi satsar på både din personliga och
professionella utveckling. Vi ser till att du får en bra start hos oss genom en
grundlig introduktion och kontinuerligt stöd från en dedikerad handledare. Vi
värdesätter både ditt välmående och din utveckling, vilket innebär att du inte
bara får möjlighet att växa i din roll utan även kan påverka din hälsa och
trivsel. Vi har generösa flextider för att du ska kunna hitta en bra balans i
livet och erbjuder förebyggande insatser som hälsokartläggningar och
företagshälsovård. Vårt mål är att du ska må bra både på kort och lång sikt.
Som tillsvidareanställd på BAE Systems Bofors får du ta del
av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön.
Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång
till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och
närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism
och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en
arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir
du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på
riktigt.
Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet
och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen
(2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.Facklig kontakt
Marcus Eliasson, Akademikerföreningen, 0586-733 655Ulf Johansson, Unionen, 0586-733357
Rekryteringsprocessen Vår rekryteringsprocess består av följande steg:
Telefonintervjuer
Intervjuer
Referenstagning
Slutintervju med kunden
Vid anställning kommer du genomgå en säkerhetsintervju
Mer information om detta kommer på intervjutillfället. Anställningsvillkor
För denna tjänst kommer du bli anställd direkt hos vår
samarbetskund. Framtiden hjälper till med rekryteringsprocessen.
Tjänsten är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse. Lön och övriga
villkor diskuteras vid intervjutillfället. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_50795_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Wilma Danielsson wilma.danielsson@framtiden.com Jobbnummer
9478678