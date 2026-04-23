Mekanikkonstruktör | Lernia | Uppsala
2026-04-23
Vill du bli en nyckelperson vår kund i Uppsala som är världsledande aktör inom pulsade kraftsystem för bland annat strålbehandling av cancer? Vi söker nu en erfaren och driven Mekanikkonstruktör. Här får du möjlighet att arbeta i en innovativ miljö där dina tekniska färdigheter och idéer gör skillnad.Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Som Mekanikkonstruktör ansvarar du för design och konstruktion av mekaniska lösningar för våra modulatorer och kringutrustning. Du ingår i ett team som ansvarar för både konstruktion och att säkerställa hög kvalitet i vår produktion. Rollen innebär ett nära samarbete med produktionen och kräver att du huvudsakligen arbetar på plats i våra lokaler i Uppsala
Du kommer att:
• Designa och konstruera mekanisk utrustning för våra modulatorer och kringutrustning enligt kundens specifikationer.
• Underhålla och förbättra ritningsunderlag och modeller för att säkerställa korrekta och funktionella konstruktioner.
• Delta aktivt i provmontering och verifiering av nya mekaniska lösningar.
• Bidra till kvalitetssäkringen av våra produkter och produktionsprocesser.
• Samarbeta tvärfunktionellt med avdelningar som R&D, produktion och kvalitet.
• Delta i projekt för att förbättra våra produktplattformar och kundspecifika lösningar.
• Delta i diskussioner med leverantörer i samband med extern tillverkning
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av mekanisk konstruktion och har arbetat med konstruktion för industriella applikationer. Du är noggrann, strukturerad och trivs med att samarbeta med olika avdelningar för att lösa tekniska utmaningar.Kvalifikationer
• Ingenjörsexamen, minst högskoleingenjör, gärna civilingenjör inom maskinteknik eller motsvarande område.
• Några års erfarenhet av mekanisk konstruktion.
• Erfarenhet av CAD-verktyg, gärna Autodesk Inventor eller liknande.
• God datorvana och förmåga att hantera tekniska system och dokumentation.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av svetsade konstruktioner och tunnplåtsdesign.
• Ett starkt tekniskt intresse och praktiskt handlag.
• Erfarenhet av att arbeta med produktutveckling nära kunder.
Vi söker dig som:
• Självständigt kan designa, konfigurera och dokumentera mekaniska konstruktioner.
• Förstår vikten av standardisering och arbetar för tekniskt robusta och kostnadseffektiva lösningar.
• Har ett intresse av att följa upp och kvalitetssäkra arbetet i produktionen.
• Gillar att samarbeta och bidra till innovativa lösningar i en teamorienterad miljö.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Emma Rasmusson via e-post: emma.rasmusson@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7628925-1963721". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
751 85 UPPSALA Arbetsplats
