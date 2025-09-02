Mekanikkonstruktör energisystem
Erfaren Mekanikkonstruktör Energisystem
Sedan flera år utvecklar vi på Toyota i Mjölby avancerade kompletta litiumjon-batterisystem till våra truckar. Tekniksprånget inom lithium-jon-batterier har öppnat nya möjligheter för oss att erbjuda våra kunder bland annat högre effektivitet och lägre miljöpåverkan. Till gruppen Energisystem inom R&D söker vi nu en mekanikkonstruktör till våra batteriutvecklingsprojekt. I denna roll kommer du att vara en viktig del i våra batteriutvecklingsprojekt, där du får möjlighet att arbeta med spännande och innovativa lösningar för framtidens energisystem.
Som Mekanikkonstruktör Energisystem på Toyota kommer du att arbeta med:
* Design (komponentval, dimensionering, packning, mm) av kompletta batterisystem för att uppnå kund- och lagkrav
* Framtagning av kompletta konstruktions- och produktionsunderlag
* Provningsverksamhet såsom planering och genomförande av prov för verifiering av krav
* Frekvent kontakt med såväl interna kontakter (t ex produktion, inköp, marknad) som externa kontakter (t ex leverantörer, kunder, säljbolag, universitet)
I rollen som mekanikkonstruktör kommer du att ingå i ett team bestående av ett antal mekanikkonstruktörer och elkonstruktörer, som tillsammans i projektform utvecklar avancerade kompletta batterilösningar till våra kunder. I dessa utvecklingsprojekt får du möjlighet att arbeta i hela utvecklingsprocessen, från idéer och koncept till produktionssättning. Parallellt med dessa projekt arbetar vi också med ständiga förbättringar av våra befintliga batterisystem - kontinuerliga inkrementella uppdateringar för ökat kundvärde.
Teamet arbetar agilt, vilket bland annat innebär att medarbetarna själva i hög utsträckning både planerar och följer upp sitt arbete med stort fokus på prioriterade uppgifter.Publiceringsdatum2025-09-02Profil
Vi söker en erfaren mekanikkonstruktör som vill vara med och forma framtidens batterisystem.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med innovativa lösningar i en tekniskt avancerad och snabbt utvecklande miljö. Som en del av vårt dedikerade team kommer du att bidra till spännande projekt där din kompetens och drivkraft får göra skillnad.
Tekniska kvalifikationer:
* Erfarenhet av mekanikkonstruktion - Ingenjörsexamen inom Maskinteknik eller liknande, alternativt gymnasieutbildning kombinerat med Stark bakgrund inom mekanikkonstruktion.
* CAD-kompetens - Erfarenhet av att arbeta med CAD-program (vi arbetar med CATIA v5)
* FMEA och andra riskanalyser - Erfarenhet av att genomföra funktions- och säkerhetsanalyser för att identifiera och hantera risker i konstruktion och produktion.
* Mycket god förståelse för tillverkningsprocesser - (ffa plåtskärning, bockning, svetsning, skruvförband och monteringsteknik) och hur konstruktionen påverkar tillverknings- och monteringsbarheten
* Erfarenhet av prototyptillverkning och testning - Erfarenhet av att bygga och testa prototyper, samt analysera prestanda utifrån kravspec.
* Kundorienterat och kravorienterat tänkande - Förmåga att förstå kundens behov och krav, och kunna översätta dessa till funktionella och hållbara tekniska lösningar.
* Goda Kunskaper i Svenska och Engelska i både tal och skriftDina personliga egenskaper
* Driv och engagemang - Du är inte rädd för att ta egna initiativ, driver utvecklingen framåt och trivs med att arbeta proaktivt.
* Samarbetsförmåga - Du har lätt för att samarbeta med andra, både inom och utanför ditt team. Du ser möjligheten att få samverka med kollegor med olika kompetenser och erfarenheter.som en viktig del för att trivas på jobbet
* Nyfikenhet och lärande - Du har en stor passion för teknik och en vilja att ständigt utvecklas.
* Problemlösningsförmåga - Du är analytisk och har förmågan att tänka kreativt för att hitta lösningar på komplexa tekniska problem. Du ser utmaningar som en möjlighet.
* Strukturerad och noggrann - Du har ett systematiskt arbetssätt och gillar att arbeta med detaljer, men kan samtidigt se helheten.
• Du är noggrann i ditt arbete och ser till att alla säkerhets- och kvalitetskrav uppfylls.
* Kommunikationsförmåga - Du kan förklara tekniska lösningar på ett tydligt och begripligt sätt, både för kollegor och för personer med mindre teknisk bakgrund. Du är van vid att dokumentera ditt arbete och kommunicera framsteg eller problem på ett öppet sätt.
* Positiv inställning och teamkänsla - Du bidrar till en positiv och engagerad arbetsmiljö, är hjälpsam och uppskattar att vara en del av ett team där alla arbetar mot gemensamma mål.
* Flexibilitet och anpassningsförmåga - Du trivs i en miljö som ständigt utvecklas och förändras, och är flexibel nog att anpassa dig till nya utmaningar och förändrade krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vårt mål är att hitta rätt person till gruppen.
Toyota som arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamhet och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 16/9-2025. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
Andreas Johansson, rekryterande chef, 0722-256036
Josephine Tykesson Rahman, TA-partner, 0722-091188
