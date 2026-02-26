Mekanikingenjör
Knightec Group AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-02-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Västerås
, Uppsala
, Södertälje
, Örebro
, Solna
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig Du trivs när tekniska problem behöver utforskas, vridas och vändas på -när det finns utrymme att tänka nytt. Som mekanikingenjör hos oss får du använda både din kreativitet och din tekniska kompetens för att ta fram lösningar som gör verklig skillnad.
Du är trygg i din roll och vill vara med och påverka hur lösningar formas, men du gör det aldrig ensam. Hos oss är samarbete avgörande. Vi bygger tvärfunktionella team utifrån uppdragets behov, snarare än att anpassa uppdrag efter färdiga grupper. Det betyder att du får arbeta med olika människor, produkter och branscher - vara med och skapa nya, spännande lösningar längs vägen.
Din utveckling är lika viktig som leveransen till kund. Hos oss finns olika utvecklingsvägar att välja men hur just din resa ser ut bestämmer vi tillsammans - utifrån dina ambitioner, styrkor och verksamhetens behov. Oavsett om du vill bredda dig, ta större ansvar i projekt eller fördjupa dig inom en viss teknik finns vi här för att stötta dig framåt.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i en miljö där människor bryr sig - om tekniken, om projekten och om varandra. Vi tror på att ta oss framåt tillsammans, genom dialog, ansvar och gemensamt engagemang.
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta med mekanikkonstruktion och produktutveckling i varierande utvecklingsprojekt
Analysera och bryta ner tekniska problem för att hitta hållbara och genomtänkta lösningar tillsammans med ditt team
Ta ansvar i projekt och bidra aktivt med din kompetens samtidigt som du självständigt driver ditt eget arbete
Arbeta med strukturerat konstruktionsarbete inklusive verifiering och konstruktionsgranskningar
Kvalifikationer Du är nyfiken, analytisk och gillar att ta dig an tekniska utmaningar. Du trivs med att resonera dig fram till lösningar tillsammans med andra men är också bekväm med att ta eget ansvar och driva ditt arbete framåt. Att dela med dig av din kunskap faller sig naturligt för dig.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörsexamen inom maskinkonstruktion eller produktutveckling
Minst 4 års erfarenhet som mekanikingenjör inom konstruktion och produktutveckling
Goda kunskaper i CAD- och PDM-system
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Då vissa av våra uppdrag omfattas av försvarssekretess kan det krävas godkänd säkerhetsprövning för uppdraget.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Västerås, Kopparbergsvägen 11A. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-03-29. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7298239-1862742". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://career.knightecgroup.com
Kopparbergsvägen 11A (visa karta
)
722 13 VÄSTERÅS Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9765101