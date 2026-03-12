Mekaniker till Sundsvall
Cramo AB / Maskinreparatörsjobb / Sundsvall Visa alla maskinreparatörsjobb i Sundsvall
2026-03-12
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cramo AB i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Hudiksvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
I tjänsten som mekaniker kommer du få använda din erfarenhet, kunskap och kompetens som mekaniker eller annan likvärdig erfarenhet. Vi eftersträvar högt kvalitet på utfört arbete. Du kommer arbeta både självständigt och i grupp med allt från planering, felsökning, reparationer och dokumentation, samtidigt som du kommer att ha kontakt med ett stort antal personer i området. Du kommer att ha nära samarbete med lokalt placerad verkstadschef samt kollegor i området.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential.
Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter i form av interna och externa utbildningar samt anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade. Vi erbjuder:
Ett attraktivt friskvårdsbidrag
Möjlighet till årsbonus
En inkluderande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och påverka
En varierande vardag
Personalrabatter på hyror & saluvaror
Kollektivavtal: SVEMEK (IF Metall och Industriarbetsgivarna)
Erfarenhet av att ha arbetat som mekaniker på lift- och anläggningsmaskiner, truckar, fordonsindustrin eller liknande kompetenser är meriterande. Grundläggande kunskap inom mekanik, hydraulik, elektronik och/eller förbränningsmotorer på liknande produkter är också meriterande. Du är van att söka information och ta till sig instruktioner på både svenska och engelska.
Du tar ansvar och levererar hög kvalitet i ditt arbete. Vi vill att våra kunder pratar om dig som en person de känner förtroende för och som kommer att hantera alla situationer, även de brådskande, med självtillit och en vilja att kunden ska bli nöjd.
Du behöver ha B-körkort och om du även har utökad B-behörighet, truckkort, liftkort, maskinförarbevis eller heta arbeten på din lista över färdigheter ses som meriterande. Analytisk förmåga och användning av digitala lösningar är också meriterande.Publiceringsdatum2026-03-12Så ansöker du
Urvalet sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan utsatt datum. Vi tillämpar
alkohol- och drogtest för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla.
För att alla ska få samma chans till en rättvis process använder vi oss av en personlighetstest i rekryteringsprocessen. Vi arbetar med att öka vår mångfald och välkomnar alla typer av ansökanden till vår arbetsplats där vi har idag en bra mix av kunskap, erfarenhet och könsfördelning.
Vid frågor om tjänsten, kontakta: Per Carlsson, rekryterande chef tel: 0703295896 Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cramo AB
(org.nr 556104-3539), https://careers.cramo.com/ Jobbnummer
9794845