Mekaniker till Skene
Bergkvara Group AB / Maskinreparatörsjobb / Mark Visa alla maskinreparatörsjobb i Mark
2025-09-02
Bergkvaras verksamhet kännetecknas av närhet, mänsklighet och handlingskraft. Det kollektiva resandet utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen.
Bergkvara erbjuder ett brett utbud av fordonsservice och reparationer för nyttofordon genom våra verkstäder runt om i södra Sverige. Med moderna och välutrustade serviceverkstäder tar vi hand om både externa kunders fordon och vår egen fordonsflotta. Vi erbjuder tjänster som fordonsservice, skadeverkstad, däckservice och fordonstvätt, och vår verksamhet präglas alltid av hög kvalitet och ett starkt fokus på miljö och hållbarhet.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som mekaniker får du arbeta med allt ifrån service till kvalificerad felsökning, diagnos samt reparationer antingen enskilt eller i grupp. Du får planera arbetet tillsammans med verkstadsansvarig/teamledare och får därmed möjlighet att påverka din egen utveckling och vardag till stor del.
Du kommer att ha löpande samtal med din närmsta chef gällande just dina utvecklingsmöjligheter. Vi vill ge vår personal de bästa förutsättningarna för att både du och bolaget ska utvecklas och växa. Alla medarbetare inom koncernen får vid start en gedigen introduktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• fordonsteknisk utbildning i gymnasienivå eller erfarenhet av fordonstekniskt arbete, gärna inom buss eller andra tunga fordon
• flera års erfarenhet som mekaniker för tunga fordon, gärna buss
• kunskap eller kännedom om diagnosverktyg eller annan spetskompetens
• B-körkort
• god datorvana
• kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• C- och/eller D-körkort
• förmåga att uttrycka dig på engelska och andra språk
För att trivas hos oss och i arbetet bör du vara noggrann, fokuserad och flexibel samt att du besitter en god samarbetsförmåga. I ditt dagliga arbete värdesätter du att jobba under eget ansvar och har förmågan att prioritera och självständigt lösa problem. Säkerheten kommer alltid först hos oss, det innebär också att vi i verkstäderna alltid håller ordning och reda.
ÖVRIGT
Bergkvara är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Vi bedriver busstrafik och spårburen trafik inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I vår verksamhet ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 40-tal orter runt om i Sverige, har drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,5 mdkr. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergkvara Group AB
(org.nr 556201-5262) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Zara Luhr 0767629966 Jobbnummer
9486646