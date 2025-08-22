Mekaniker till Saab Surveillance
2025-08-22
Om företaget Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med flera tusen talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Affärsområdet Surveillance är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot. På Surveillance hittar du en kreativ arbetsmiljö som kännetecknas av engagemang, professionalism och arbetsglädje. Placeringsort för denna tjänst är i Järfälla.
Dina arbetsuppgifter I din roll som mekaniker på Saab får du möjlighet att arbeta i en varierad roll inom både nytillverkning och reparationer.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Montering av mekanik och till viss del kablage och elektronik för serieprodukter enligt gällande underlag
Framtagning av prototyper mot provisoriska underlag
Reparation, modifiering och översyn av eftermarkandsprodukter.
Du får möjlighet att vara med i produktutvecklingsprocessen och bidra med tankar kring hur produkten ska monteras. Att hålla en god kontakt med konstruktionsavdelningen och angränsande stödfunktioner såsom produktionsteknik och kvalitet är även viktiga delar i rollen, samt att arbeta aktivt med effektiviseringar och förbättringar.
Din profil Vi söker dig med ett genuint intresse för teknik och tillverkning. Du värdesätter samarbete och kommer med nytänkande idéer. Arbetet kräver att du är noggrann och har stor kvalitetsmedvetenhet. Vi ser att du utöver din kompetens och erfarenhet, har en personlighet som passar in i teamet. Din förmåga att samarbeta, ta ansvar och bidra till en positiv arbetsmiljö är viktiga faktorer i arbetet. För att söka tjänsten har du:
Gymnasiekompetens inom elektronik/verkstad eller liknande teknisk utbildning
Erfarenhet av mekanik- och elektronikmontering.
Kunna läsa och förstå ritningar.
Goda språkfärdigheter i svenska och engelska
Meriterande:
Utbildning alt erfarenhet av arbete enl IPC A-610 eller IPC A-620
Lödcertifikat (FSD 5115 eller motsvarande)
Erfarenhet av avancerade elektronik och mekanikkonstruktioner.
Erfarenhet att arbeta med administrativa planeringssystem (MPS)
Utbildning i ESD eller kännedom om dess påverkan och risker på elektronik.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande Detta är initialt ett konsultuppdrag via Skill, med goda möjligheter till förlängning eller övertagande av Saab. Urvalet bearbetas löpande, därför rekommenderar vi att inkomma med ett ansökningsförfarande redan idag.
Vid eventuella frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Hedvig Högström på mejl hedvig.hogstrom@skill.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
Skill Rekrytering & Bemanning AB
Hedvig Högström hedvig.hogstrom@skill.se
9472372