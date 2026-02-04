Mekaniker Sökes

Amol Group AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm
2026-02-04


Vi på Bil Akuten i Söderort AB är nystartad företag som söker mekaniker som vill jobba hos oss.
Vi befinner oss i Vårberg Centrum
Vi vill gärna att den som söker har någon erfarenhet som bilmekaniker.
för mer information så kan man kontakta mig på 070-070-38-53 eller mail.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
telefon, mail
E-post: francisfia@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Amol Group AB (org.nr 559438-5691)
Fjärdholmsgränd 4 (visa karta)
127 44  SKÄRHOLMEN

Arbetsplats
Vårbergs Bilmek & Recond Söderort AB

Jobbnummer
9724012

