Mekaniker Sökes
Amol Group AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amol Group AB i Stockholm
Vi på Bil Akuten i Söderort AB är nystartad företag som söker mekaniker som vill jobba hos oss.
Vi befinner oss i Vårberg Centrum
Vi vill gärna att den som söker har någon erfarenhet som bilmekaniker.
för mer information så kan man kontakta mig på 070-070-38-53 eller mail.
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
telefon, mail
E-post: francisfia@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amol Group AB
(org.nr 559438-5691)
Fjärdholmsgränd 4 (visa karta
)
127 44 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Vårbergs Bilmek & Recond Söderort AB Jobbnummer
9724012