Mekaniker/ Robotinstallatör
Ronneby Maskinaffär AB / Maskinreparatörsjobb / Ronneby Visa alla maskinreparatörsjobb i Ronneby
2026-04-22
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby Maskinaffär AB i Ronneby
Ronneby Maskinaffär AB är ett väletablerat företag som har funnits sen 1966. Genom åren har sortimentet och företaget utvecklats till vad det är idag. En serviceinriktad butik för proffs och konsumenter inom skog och trädgård.
Nu söker vi en ny kollega som vill arbeta både ute hos kund och inne i verkstad. Meriterande är om du har erfarenhet av att sälja i butik, då arbetet även innebär viss försäljning. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter.
I tjänsten ingår installation av robotklippare ute hos kund samt service och reparation av maskiner. En viktig del av arbetet är att möta kundens behov och informera om de maskiner vi erbjuder. Vi ser gärna att du är social, har god samarbetsförmåga och är självgående, då det krävs att du bokar dina installationer och planerar ditt arbete själv.
För tjänsten krävs att:
B-körkort är ett krav. Meriterande är om du har BE-behörighet.
Du har grundläggande datorkunskap.
Du är självgående, flexibel och ser möjligheter istället för hinder och är mån om att kunden får den service som förväntas.
Du har lätt för att kommunicera med andra människor.
Du ska vara engagerad, serviceinriktad och stresstålig.
Du ska ha god samarbetsförmåga och ha god laganda.
Du ska tala och förstå svenska språket i tal och skrift. Kunskap i engelska är meriterande.
Tillträde enligt överenskommelse. Heltid 100 %. Provanställning 6 månader. Därefter tillsvidareanställning.
Lön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Tveka inte att höra av dig, på telefon eller mail. Telefon: Hanna 0706518941
Mail ehvs@msn.com
eller anders@ronnebymaskin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
