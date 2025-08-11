Mekaniker inom entreprenadmaskiner
Prowork Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Upplands-Bro
2025-08-11
eller i hela Sverige
Vår kund har sedan starten år 2000 vuxit till det självklara valet av verkstad för maskinägare runt om i mellansverige. Företaget har idag över 25 anställda och växer för varje dag som går. Helt märkesoberoende och arbetar med samtliga maskinfabrikat och tillbehör. Med andra ord, oavsett om du har en Volvo med motorhaveri eller en Doosan med trasig dieselvärmare är dem verkstaden för dig!
Vi söker två mekaniker med hydraulikkunskap som har erfarenhet eller vill utvecklas inom entreprenadmaskiner.
Fältmekaniker - vi söker dig med erfarenhet av entreprenadmaskiner, har du inte maskinkunskapen får du börja på verkstaden för att sedan jobba på fält efter några månader, när du är redo.
Verkstadsmekaniker - du jobbar på verkstaden i Bro.
Jobbet innebär Olje / filterbyten, felsökning, reparation samt visst underhåll.
Du blir direkt anställd av vår kund och intervjuer sker löpande med kandidater med rätt kompetens inom området. Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
197 40 BRO
