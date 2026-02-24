Mekaniker för Lantbruksmaskiner
Som tekniker hos våran kund kommer du att ingå i ett kompetent och serviceinriktat team och jobba med service- och reparationer av lantbruksmaskiner.
Du kommer att jobba i ett spännande arbete i en organisation med starka framtidsutsikter. Kunden erbjuder löpande utbildningar för att följa branschens utveckling och kundernas framtida önskemål.
Vi värdesätter hög medarbetar nöjdhet och främjar god hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad. Det är viktigt att du trivs med att jobba i arbetslag och besitter bra samarbetsförmåga och har ett par års erfarenhet från branschen.
Vi ser att du har ett stort intresse för modern teknik, är nyfiken och lösningsfokuserad. Du gillar att ha kundkontakt, vill bli en del i ett väl sammansvetsat gäng och vill hålla en hög kvalitet i allt du gör. Har du också erfarenhet av felsökning, elektronik och hydraulik är det meriterande.
• fordonsteknisk utbildning, tidigare erfarenhet av att jobba med lantbruksmaskiner eller andra tyngre fordon.
• Traverskort/Säkra lyft.
• B-körkort är ett krav.
• Vi lägger stor vikt gällande dina personliga egenskaper så som noggrannhet, känsla för service och försäljning samt att du har en positiv inställning.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
