Mekaniker Bilrekondare Biltvätt

Märsta Bilhus AB / Maskinreparatörsjobb / Sigtuna
2025-10-07
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
Märsta Bilhus AB i Sigtuna
Märsta Bilhus söker Bilmekaniker Biltekniker
För oss på Märsta Bilhus är det viktigt att rätt person är på rätt plats. Din personlighet och attityd är därför avgörande för tjänsten. Som person är du positiv, målmedveten och ser möjligheter. Du bemöter alltid dina kunder och arbetskamrater på ett mycket professionellt sätt och tar ansvar för att bygga långsiktiga relationer. Märsta Bilhus sätter kunden i högsta fokus, därför sätter vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver stor servicekänsla då du har kontakt både internt med personal och externt mot kunder. Du tycker om att jobba med varierande arbetsuppgifter och är inte rädd för att ta egna initiativ. Det som du ständigt jobbar efter är service och möjligheten att kunna sälja in ett positivt intryck av verksamheten. Du ska vara självgående och ta egna beslut utifrån företags bästa. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete och tidigare jobbat med kundfokus. Som person är du även flexibel och ordningsam, har förmåga att bygga relationer och skapa förtroende. Vidare har du en hög ansvarskänsla och kan kavla upp ärmarna vid behov.
Vi söker dig som är serviceinriktad, kvalitetsmedveten, noggrann och kunnig.
Följande punkter är en förutsättning för denna tjänst:
• Bilmekaniker Tekniker
• Du har B-körkort
• Du är serviceinriktad
• Svenska eller engelska.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@marstabilhus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Märsta Bilhus AB
(org.nr 556631-7201), http://www.marstabilhus.se
Maskingatan 12 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9545676