Mekaniker
Hinnagårds Mekaniska AB / Maskinreparatörsjobb / Ulricehamn Visa alla maskinreparatörsjobb i Ulricehamn
2026-07-15
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Hinnagårds Mekaniska bygger buskröjare släntklippare och andra redskap för ett effektivt röjningsarbete. Vi är ledande i Norden. Våra produkter används av många entreprenadfirmor och lantbrukare för att röja sly, buskar och vägdiken under hela året.
Våra produkter byggs i Hardox 450 och 500.
Som en del av vår fortsatta satsning söker vi nu n erfaren mekaniker med god erfarenhet av hydraulik och elektronik som vill vara med på vår expansionsresa! Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara nybyggnation och reparation av kranar och redskap för slåtter och röjning.
Bolaget planerar en flytt till nya lokaler i Ulricehamns Kommun under september 2026 och behöver förstärka teamet med ytterligare 1 erfaren person.
Start omgående. Provanställning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: anders@hinnagard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hinnagårds Mekaniska AB
(org.nr 556827-4053) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hinnagårds Mekaniska AB Kontakt
VD
Anders Frisk anders@hinnagard.se 0762043690 Jobbnummer
10003620