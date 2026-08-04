Administratör till Tunängens vård -och omsorgsboende
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Botkyrka Visa alla administratörsjobb i Botkyrka
2026-08-04
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som administratör hos Tunängens vård -och omsorgsboende har du en viktig roll i det dagliga administrativa arbetet och bidrar till att verksamheten fungerar effektivt och strukturerat. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter och vara ett nära administrativt stöd till chef, kollegor och verksamhet. Rollen är bred och du kommer att få möjlighet att ta ansvar, utvecklas och bidra till förbättringar i arbetssätt och rutiner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
planera och administrera utbildningar
sköta bokningar och övrig administration
samordna timvikarier och elever
arbeta med bemannings-, schema- och semesterplanering
hantera beställningar, fakturor och rekryteringsadministration
initiera, planera och genomföra utvecklingsarbete av olika slag
Du arbetar under stort eget ansvar och utför dina arbetsuppgifter mycket självständigt. Samtidigt samarbetar du nära med administratörskollegor och chef. För att lyckas i rollen behöver du kunna prioritera, strukturera och hantera flera administrativa processer parallellt.
Vi erbjuder dig
På Tunängen blir du en viktig del av verksamhetens administrativa stöd. Du samarbetar nära chef, kollegor och andra funktioner och bidrar till att skapa goda förutsättningar för det dagliga arbetet.
Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete där du får använda din administrativa kompetens i en bred och utmanande roll.
Vi tillämpar årsarbetstid och inget kvälls- eller helgarbete förekommer. Arbetsuppgifterna utförs på arbetsplatsen och distansarbete tillämpas inte.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har eftergymnasial administratörutbildning med inriktning vård och omsorg eller liknande.
Övriga krav:
Du har minst två års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Du är väl förtrogen med Word och Excel och är trygg i att använda digitala verktyg i ditt dagliga arbete.
Du kan kommunicera tydligt på svenska i både tal och skrift och kan uttrycka kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du har erfarenhet av bemannings-, schema- och semesterplanering.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet, särskilt av mer avancerade administrativa arbetsuppgifter.
Erfarenhet av administrativt arbete på strategisk nivå.
Erfarenhet av beställningar, fakturahantering och rekrytering.
Erfarenhet av verksamhetssystem som Timecare och Botlön.
Goda kunskaper om arbetstidslagen.
För att lyckas i rollen behöver du kunna planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar strukturerat mot tydliga mål, slutför dina arbetsuppgifter och följer upp resultatet. Eftersom arbetet innebär flera parallella uppgifter behöver du kunna prioritera, hålla ordning och arbeta effektivt även när tempot periodvis är högt.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du ser möjligheter i förändringar och bidrar med ett professionellt bemötande i kontakten med chefer, kollegor, medarbetare och andra samarbetspartners. Du har servicekänsla och god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister. Botkyrka kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att ansökningshandlingar som huvudregel är allmänna handlingar.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hans Stahles Väg 13 (visa karta
)
147 41 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mariana Contreiras Ferreira mariana.contreiras.ferreira@botkyrka.se Jobbnummer
10021712