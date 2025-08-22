Mekaniker
Låt oss skapa framtidens mobilitet tillsammans!
Din Bil, en del av Porsche Holding Salzburg GmbH och Volkswagen AG, är en ledande aktör i den svenska bilbranschen med märken som Volkswagen, Audi, Seat, koda, CUPRA, Porsche, Volkswagen transportbilar och Europcar. Med 68 anläggningar och cirka 2400 medarbetare i Stockholm, Göteborg, västra Skåne samt Gävleborg-Dalarna erbjuder vi karriärmöjligheter inom försäljning, service, verkstad och administrativa roller. Vår värdegrund, som betonar driv, integritet och hållbarhet, främjar en inkluderande och dynamisk arbetsplats. Vi satsar på medarbetarutveckling och en hälsosam arbetsmiljö. Om du delar vår vision och har de kvaliteter vi söker, så är du precis den personen vi vill ha ombord. Välkommen till Din Bil! Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Vi känner stor stolthet i det vi gör och värnar om att ge utomordentlig service till våra kunder. Tillsammans med ett team kompetenta kollegor utgör vi en märkesverkstad med hög kvalité på utförda arbeten men också sättet vi tar hand om våra kunder på.
Du kommer att:
• utföra service, reparationer, felsökning samt förebyggande underhåll på de bilar vi tar in på verkstaden.
• ha viss kundkontakt i form av telefon samt personliga möten.
Vem är du?
Vi tror att du som söker har;
• 3 årigt fordonstekniskt gymnasium eller likvärdig eftergymnasial utbildning.
• Ett par års arbetslivserfarenhet som mekaniker av personbilar och eller transportbilar
• B-Körkort är ett krav.
• God datavana och lätt att sätta dig in i nya system.
• Noggrann då höga krav gällande dokumentation är en viktig del av arbetet.
• Behärskar svenska och engelska, i såväl tal som skrift för att bland annat kunna läsa manualer, hjälpa kunder med felsökning mm.
• Teknisk kunskap kring Volkswagens produkter samt våra system, Elsa är meriterande men inget krav, för rätt person har vi kompetens och utbildningsmöjligheter för allt som rör vårt märke.
Som person brinner du för att arbeta med bilar. Du är engagerad, strukturerad, effektiv och ansvarsfull. Du är stolt i ditt yrkesutövande och värdesätter hög arbetskvalité och nöjda kunder. Eftersom tjänsten innehåller såväl interna som externa relationer inser du vikten av att vara socialt utåtriktad och har god samarbetsförmåga, även under tidspress. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och trivs i en flexibel arbetsmiljö.
Vårt erbjudande till dig
Hälsa och friskvård
Kollektivavtal
Utbildning
Trygg arbetsmiljö
Redo för nästa steg?
Vi ser fram emot att veta mer om dig i din ansökan som du skickar senast den 4 september. För frågor om tjänsten vänligen kontakta verkstadschef Veronica Aho Borg via e-mail: veronica.aho.borg@dinbil.se
. Din Bil genomför i samtliga rekryteringar en kontroll av meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning. Din Bil eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför en verksamhet.
Facklig representant: IF Metall Nisvet Turkanovic; nisvet.turkanovic@dinbil.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
