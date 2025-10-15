Mediebyrå söker driven säljare
2025-10-15
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.
Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning.
Mediebyrå söker driven säljare
Mediebolaget startades 2004 och är en mediebyrå som erbjuder tjänster inom webbproduktion och internetmarknadsföring.
Vår idé är att vi ska vara en helhetspartner inom internetmarknadsföring, där vi främst riktar oss mot småföretagare.
Vi har idag ca 2000 företagskunder som vi hjälper med någon form av lösning för deras synlighet på internet. Vi jobbar uteslutande med egenutvecklade system för att ge våra kunder högsta kvalité till ett av marknadens bästa priser.
Vi är även ett av få företag i Sverige som är certifierad partner med Google.
Vi ska nu stärka vår lokala närvaro i Stockholm med omnejd och söker därför en utesäljare. Arbetet går primärt ut på att marknadsföra och sälja våra tjänster inom internetmarknadsföring. Vi har utvecklat ett komplett paket som ger företagare allt som behövs för att lyckas och synas på webben. Som utesäljare kommer du att besöka nya potentiella kunder i Stockholm
Till skillnad mot andra säljjobb så bygger du här upp din egen kundstock, som du sedan ska förvalta och förädla. Detta innebär stora förtjänstmöjligheter och varierande försäljning mot nya och befintliga kunder. Du kommer att ha ett nära samarbete med företagets mötesbokare som ansvarar för att boka in kundmöten åt dig.
Vi söker dig som:
• Är en framåt person som drivs av att göra affärer
• Är självgående och målinriktad
• Gillar högt tempo
• Är strukturerad och förtroendeingivande
• Är en utpräglad tävlingsmänniska
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Detta är ett heltidsjobb.
