Medicintekniker till Remeo AB
2025-09-09
Remeo söker nu en Medicintekniker till företaget.
Vilka är vi?
Ungefär fem procent av de patienter som överlever intensivvården blir kvar på IVA under en längre tid, eftersom de är för sjuka för att kunna ta sig vidare i vårdkedjan. Där kommer Remeo in i bilden. Remeo-konceptet är en i Sverige ny och särskilt utvecklad vårdform för långvarigt kritiskt sjuka patienter. Vi erbjuder högkvalificerad och högteknologisk vård och rehabilitering utanför den traditionella sjukhusmiljön. Våra patienter har ofta behov av respirator, kontinuerlig övervakning och olika larmfunktioner så i vår verksamhet finns ett starkt inslag av teknik.
I rollen som medicintekniker erbjuds du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete där beslutsvägarna är korta och möjligheten till påverkan är stor. Du får en grundlig introduktion och får vara med och bidra i utvecklingen av framtidens högspecialiserade vårdkoncept för långvarigt kritiskt sjuka patienter. Den högspecialiserade vård vi bedriver kräver kontinuerlig vidareutveckling av alla medarbetare och vi genomför kontinuerligt internutbildningar och utvecklingsprojekt.
På vår arbetsplats har vi en fin gemenskap och du samarbetar dagligen med duktiga och engagerade kollegor mot samma mål. Om detta låter intressant - följ med oss på vår resa!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vår klinik i natursköna Sköndal. Urval och intervjuer sker löpande så vi välkomnar din ansökan redan idag.
Som medicintekniker ger du vårdverksamheten support och stöd med patientövervakning, andningshjälpmedel samt delvis inom data-/IT och fastighetsdrift. Rapportering sker direkt till företagets tekniska chef.
Huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter innefattar att:
• Utföra löpande medicintekniskt underhåll samt felsökning
• Analysera larmstatistik (patientövervakning) och fel-loggar
• Assistera i arbetetmed upphandling och kravspecifikationer
• Arbeta med systematiskt kvalitetsarbete
• Löpande dokumentation av arbetet samt författande av handbok och PM
• Medverka i projekt
• Arbete i vårdmiljö, exempelvis hantering av patientlarm
• Vi har en gemensam beredskapslinje dygnet runt, vilket innebär telefonberedskap och vid behovinställelse på plats inom 2 timmar. Beredskapen kompenseras genomledighet om fortlöpandeläggs ut i schemat. Beredskapslinjen har en mer förmånlig tidsersättning än den gängse på arbetsmarknaden.
Vem är du?
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• En medicinteknisk utbildning (minst 3-årig högskoleutbildning eller civilingenjör)
• Arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Har du utbildning eller erfarenhet inom IT och/eller fastighetsdrift är det meriterande.
• Du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra
• Du är flexibel och är intresserad av arbete inom en verksamhet som utvecklas snabbt och att arbeta med projekt
• Du har förmåga att arbeta självständigt och har ett intresse och tycker det är roligt att utbilda andra
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
Mer information om rollen:
Tjänsten är en tillsvidareanställning. 39 timmars arbetsvecka vid tjänstgöring måndag-fredag samt beredskap som ersätts med ledig tid. Vi har kollektivavtal, tjänstepension ITP samt friskvårdsbidrag
Det finns goda chanser till utökat ansvar och vidareutveckling
Om Remeo AB
Remeo-kliniken är en svensk vårdinnovation för långvarigt kritiskt sjuka och patienter med behov av avancerat andningsstöd. Remeo är en i Sverige helt unik vårdform och den enda i sitt slag. Vi hjälper individen att återvända till livet och hemmet, att återta kontrollen över andningen och vardagen.
Patienter som kommer till oss har ofta vårdats en längre tid på intensivvårdsavdelning eller intermediärvårdsavdelning, men kommit ur det mest akuta skedet. Vi gör en individuell vårdplan för varje patient, där rehabilitering och vård går hand i hand från dag ett, med återgång till det egna hemmet som slutgiltigt mål. Patienten kan successivt komma tillbaka till en trygg och säker tillvaro med hög livskvalitet. Vi erbjuder högkvalificerad och högteknologisk vård och rehabilitering utanför den traditionella sjukhusmiljön. Kliniken finns i Sköndal vid Drevviken.
Remeo är en klinik för intensivvårdsrehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom och svikt i vitala funktioner. Vår forskning syftar till att förbättra vården för våra patienter genom ökad förståelse för sjukdomsförlopp och utveckling av effektiva behandlingsmetoder. Det vi lär oss delar med oss av till kollegor och patienter både i Sverige och övriga världen. Läs mer om oss på: www.remeo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
