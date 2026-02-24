Medicinsk sekreterare
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Härryda Visa alla administratörsjobb i Härryda
2026-02-24
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-02-24Om företaget
Välkommen till Närhälsan Hindås vårdcentral! Vi är en mindre vårdcentral med cirka 4 000 listade patienter med en blandning av inflyttade barnfamiljer och ortens äldre befolkning.
Vårdcentralen ligger centralt i den växande orten Hindås och det finns goda pendlingsmöjligheter med buss och tåg både från Göteborg och Borås. Hållplatser och avgiftsfri parkering finns i nära anslutning till vårdcentralen.
Hos oss finns diabetes- och astma/KOL-mottagning, psykolog, kurator samt rehabkoordinator. Vår BVC ingår i ortens mycket uppskattade familjecentral som ligger i samma byggnad som vårdcentralen. Vi har även ett välfungerande samarbete med Härryda kommun avseende hemsjukvård och särskilt boende vilket ger ett nära och praktiskt samarbete kring patienterna.
Hindås vårdcentral har en stabil och sammansvetsad personalgrupp, där vi känner varandra väl och hjälps åt i arbetet. Som liten enhet arbetar vi nära varandra över professionsgränserna, med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka arbetssätt och lösningar. Hos oss får du vara delaktig i helheten och arbeta brett, samtidigt som vi värnar om ett gott arbetsklimat där vi har roligt på jobbet.
Vi driver och utvecklar vår verksamhet tillsammans och söker nu dig som är engagerad, lösningsorienterad och positiv, och som vill vara med och bidra i ett team med hög kompetens och stort engagemang. Vår målsättning är att skapa ett lärande och tryggt arbetsklimat, där vi stöttar varandra i både vardag och utveckling.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande där mötet med patienten står i fokus. Som medicinsk sekreterare är du en viktig medarbetare på vårdcentralen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av journalskrivning i Asynja Visph, hantering av inkommande remissvar samt lokalt IT-stöd. Även receptionsarbete ingår där du är den första person som patienterna möter.
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Du har ett genuint intresse för digitalisering och goda kunskaper inom området. Dessutom uttrycker du dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och initiativtagande, du trivs med att arbeta självständigt, men har även en god samarbetsförmåga. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett stort intresse för verksamhetsutveckling.
Ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Anställningsstart för tjänsten planeras till maj 2026.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
