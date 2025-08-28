Medicinsk sekreterare
Capio Sverige AB / Administratörsjobb / Ystad Visa alla administratörsjobb i Ystad
2025-08-28
Publiceringsdatum2025-08-28
Välkommen till Capio Vårdcentral Ystad - där erfarenhet möter omtanke!
Hos oss får du inte bara en arbetsplats - du får ett sammanhang. Vi är ett engagerat team med bred kompetens och många års erfarenhet av primärvård, som tillsammans gör skillnad för våra 13 400 listade patienter, varje dag och genom hela livet.
Vårdcentralen ligger mitt i Ystad, med närhet till både stadens puls och havets lugn. Hit tar du dig enkelt med tåg, buss eller bil - och vi har gott om parkeringsplatser.
Vi tror på styrkan i olikheter och värdesätter samarbete högt. Här arbetar vi tätt tillsammans över professionsgränserna, med respekt och stöd som grund. Du blir en del av ett tryggt och stabilt team där du aldrig står ensam - här hjälps vi åt och utvecklas tillsammans.
Din roll
Vi behöver nu förstärka teamet med en medicinsk sekreterare som inte bara gillar struktur och ordning, utan också trivs med att möta människor och vara mitt i händelsernas centrum. Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik!
Du kommer att jobba med klassiska sekreteraruppgifter, men också i receptionen där du är den första personen våra patienter möter - med andra ord: du sätter tonen för hela besöket!
Vi gillar smarta lösningar och jobbar med Tandem, en AI-baserad journalföring som gör att våra läkare skriver det mesta själva - vilket betyder mindre journalskrivning för dig och mer tid till annat. Vi tror på utveckling, digitalisering och att våga testa nytt.
Hos oss får du vara med och forma hur vi jobbar - vi lyssnar på idéer, testar nya arbetssätt och stöttar varandra. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då tror vi att du kommer trivas hos oss!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats att trivas på! Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut - tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal
• Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Är du medicinsk sekreterare med hjärtat på rätt ställe - och huvudet fullt av smarta lösningar?
Vi söker dig som är utbildad inom hälso- och sjukvårdsadministration (80 p KY/400 p YH) eller har motsvarande kompetens som medicinsk sekreterare. Har du dessutom koll på diagnoskodning? Toppen! Det är ett extra plus.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och om du har erfarenhet av system som PMO, Medspeech, PASiS eller QlikView - eller ett intresse för digitalisering - så blir vi extra glada.
Men viktigast av allt: du är en person som gillar att ha många bollar i luften, som kan prioritera när tempot växlar och som har lätt för att ställa om när förutsättningarna ändras. Du är positiv, ansvarstagande och flexibel - och du trivs lika bra med att jobba självständigt som i team.
Hos oss får du vara med och göra skillnad - varje dag. Vi tror på samarbete, utveckling och att våra olikheter gör oss starkare. Du delar våra värderingar och använder dem i ditt dagliga arbete.
Och ja, vi börjar med sex månaders provanställning - men vi hoppas att du trivs så bra att du aldrig vill sluta.
Vi arbetar med löpande urval - så vänta inte med att skicka in din ansökan! - vi längtar efter att få lära känna dig!
Publicerat: 2025-08-28
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
