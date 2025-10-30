Medicinsk dirigent
Vill du bidra med din erfarenhet i en roll som verkligen gör skillnad och samtidigt vara med och utveckla en viktig funktion inom Region Stockholms prehospitala vård? Då kan Medicinsk dirigent vara något för dig.
Vi söker nu fler engagerade sjuksköterskor som vill bli en del av teamet. Funktionen bemannas av AISAB på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och har fått en viktig roll i att samordna regionens specialresurser. Arbetet pågår dygnet runt, året om. I takt med att uppdraget växer, förstärker vi nu teamet med fler kunniga kollegor!
Du börjar med en gedigen introduktionsutbildning och kommer löpande att gå riktade utbildningar för att stärka din kompetens inom området.
Dina arbetsuppgifter
Medicinsk dirigent är en funktion under fortsatt utveckling inom regionens prioriterings- och dirigeringstjänst, med en central roll avseende koordinering av regionens specialresurser. Som Medicinsk dirigent arbetar du i team med prehospital bakjour och operativ koordinator. Du koordinerar regionens akut- och jourläkarbilar samt ambulanshelikoptrar genom att identifiera rätt uppdrag till rätt resurs, bedömer ärenden, hanterar utalarmering, flight-following och koordinerar regionens helikopterflygplatser. Ditt uppdrag är att se till att resurserna används på ett optimalt sätt.
En del av det utökade uppdraget är att arbeta mer aktivt med väntande patienter. Du gör löpande bedömningar av behov för att säkerställa att rätt patient får rätt vård i rätt tid.
Du stöttar också övriga kollegor i prioriterings- och dirigeringstjänsten i medicinska bedömningar. Du kommer att tillsammans med prehospital bakjour identifiera ärenden för läkarbilarna. Medicinsk dirigent är bemannad dygnet runt, året runt, likaså akut- och jourläkarbilar samt ambulanshelikoptrarna. Det innebär att du som söker bör vara beredd att arbeta såväl dag som nattpass, veckans alla dagar.
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom ambulanssjukvård med minst tre års yrkeserfarenhet och prehospital erfarenhet.
Du behärskar svenska språket fullt ut i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. God kunskap om de medicinska behandlingsriktlinjer och prehospitala direktiv som gäller för ambulanssjukvården i Stockholm. Genomfört utbildning i AMLS och PS.
Vi arbetar i en IT-intensiv miljö med ett flertal olika system som du kommer att få lära dig här. Vi förutsätter att du behärskar grunderna i de vanligaste Officeprogrammen och har god datorvana.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av akut- och jourläkarbilar eller helikopter-/flygambulans eller larmcentralsarbete. Vi ser gärna att du har vana av arbete i CoordCom eller HEMSWX.
Specialistsjuksköterska inom Anestesi och Ambulanssjukvård
Arbete som specialistsjuksköterska i akutläkarbil eller helikopter
Väl förtrogen med Region Stockholms katastrofmedicinska plan samt goda kunskaper om 1177 Vårdguiden och Vårdgivarguiden.
Personliga egenskaper
I rollen som Medicinsk dirigent behöver du kunna göra medicinska bedömningar under tidspress, ibland med begränsad information. Du är trygg i din yrkesroll, strukturerad och van att fatta beslut även när många faktorer ska vägas in.
Du har lätt för att prioritera mellan insatser och ser snabbt vad som är mest angeläget. Rollen kräver att du har ett helhetsperspektiv, inte bara på det enskilda uppdraget utan på hela vårdkedjan.
Du trivs i samarbete med andra och har en kommunikativ förmåga som gör att du kan lyssna in, formulera dig tydligt och bidra till god samverkan med olika funktioner. Noggrannhet och omdöme är viktigt, likaså viljan att utveckla arbetssätt tillsammans med kollegor. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Övrigt
I rekryteringsprocessen ingår förutom intervju en logik och personlighetstest. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att säkerhetsprövning med register- och bakgrundskontroll kommer att genomföras av slutkandidater i rekryteringsprocessen innan beslut om anställning fattas. Befattningen kan komma att bli krigsplacerad.
AISAB kommer bli en förvaltning inom Region Stockholm vilket innebär att från 1 januari 2026 är Region Stockholm din arbetsgivare.
Kontakt:
Enhetschef, Andreas Gustafsson andreas.gustafsson@regionstockholm.se
Biträdande Enhetschef, Alexandra Jebeli Skog Alexandra.jebeli-skog@regionstockholm.se
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om AISAB
AISAB ägs av Region Stockholm och är en viktig del av akutsjukvården i regionen. I våra uppdrag samverkar vi främst med Region Stockholms primärvård, akutsjukvård och SOS Alarm AB för att säkerställa snabbt omhändertagande, god vård och säker transport av sjuka och skadade till rätt vårdnivå. Vi bedriver framgångsrikt även ett prehospitalt träningscenter (KTC) och forskning inom prehospital vård. Tillsammans utvecklar vi ambulanssjukvården! https://aisab.nu/sv-se/jobba-hos-oss
