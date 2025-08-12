Media Säljare
Nordic Netmedia & sales AB / Inköpar- och marknadsjobb / Danderyd Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Danderyd
2025-08-12
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Netmedia & sales AB i Danderyd
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Nordic Netmedia & Sales AB jobbar vi med försäljning och applikations utveckling.
Som anställd hos oss blir du en del av ett framgångsrikt team där kompetenta, passionerade och serviceinriktade medarbetare är framgångsfaktorn för att nå våra mål.
Vi är ett dynamiskt och växande företag som söker nu en driven Media Säljare för att stärka vårt team. På kontoret i Stocksund är vi ca 15 medarbetare som jobbar tillsammans i en trivsam miljö där alla tar eget ansvar för att nå sina mål. Vi arbetar måndag till fredag dagtid. Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Bygga och upprätthålla långsiktiga kundrelationer.
Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter.
Utveckla och presentera anpassade medielösningar för kunder.
Föra förhandlingar och sluta avtal.
Samarbeta med vårt kreativa team för att säkerställa högsta kvalitet på leveranser. Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av försäljning, gärna inom media eller marknadsföring.
Starka kommunikations- och presentationsfärdigheter.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Resultatinriktad och motiverad att överträffa försäljningsmål.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder:
En stimulerande och kreativ arbetsmiljö.
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget.
Flexibla arbetstider
En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö med härliga kollegor.
Vi söker dig som:
Har ett starkt försäljningsdriv och vilja att lyckas.
Är självgående och målinriktad.
Har god kommunikations- och förhandlingsförmåga.
Erfarenhet av social media eller medieförsäljning är meriterande.
Ansökan: Skicka din ansökan med CV och personligt brev till b3cgruppen@gmail.com
Märk din ansökan med "Media Säljare".
Vi ser fram emot att höra från dig!
Placering: Brovägen 5, Stocksund
Lön: Efter överenskommelse
Svenska är ett krav
Tillträde: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid tillsvidare, Deltid efter överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Netmedia & sales AB
(org.nr 559253-2641) Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB Kontakt
Sara Stag behzad.roodechi@gmail.com Jobbnummer
9455356