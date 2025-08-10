Medarbetare till online
Vi söker dig som vill bli en del av vårt online-team på Maxi ICA Stormarknad Kristinehamn!
Gillar du att ta ansvar, komma med egna idéer och jobba i ett högt tempo?
Trivs du med att växla mellan självständigt arbete och samarbete i team? Då tror vi att du skulle passa riktigt bra hos oss!
På Maxi Kristinehamn är vi ett härligt gäng som brinner för att ge våra kunder bästa möjliga service - varje dag. Som en del av vårt online-team blir du en viktig del i att plocka, packa och förbereda beställningar så att våra kunder får en smidig och positiv upplevelse.
Vi erbjuder en trygg och inkluderande arbetsmiljö där vi stöttar varandra, har roligt tillsammans och utvecklas som team.
Du behöver ha B körkort.
Omfattning: 30h/v eller enligt överenskommelse
Ansök till: sokajobb.kristinehamn@maxi.ica.se
Observera: Sista datum för ansökan är 17/8. Vi rekryterar löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig - kanske blir du vår nya kollega? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
E-post: Sokajobb.kristinehamn@maxi.ica.se Omfattning
