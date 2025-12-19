Mechanical Developer
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Mechanical Developer hos vår kund.
Om uppdragetVi är i behov av en konstruktör som kan hålla ihop och driva ärenden från produktion och arbeta med felrapporter. Med support från övriga grupper inom turbin-R&D, som till exempel kyl- och hållfasthetsingenjörer, kommer du att ansvara för att utreda, och besvara avvikelser på våra turbindetaljer som rapporteras in från våran egen och extern produktion. I uppdraget ingår också att jobba med felärenden som kommer in från våran serviceavdelning. Det kan innebära att ta fram grundorsak, ta fram koncept och detaljkonstruera nya lösningar, reviewa enligt våran PDP-process och uppdatera standardunderlagen.Kravprofil:Civil- eller högskoleingenjör inom MaskinteknikMekanisk konstruktionCADDetaljritningarDrivandeSamarbeteBra kommunikation på Svenska och EngelskaPersonen vi söker bör ha jobbat några år som konstruktör, men man behöver inte vara senior. Det viktiga för att lyckas i väl i rollen är att man är framåt, kan kommunicera med produktion- och serviceavdelning och vågar ställa frågor.
ÖvrigtUppdragsstart: 2026-01-01
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 1 year
Område: Sweden\Östergötlands län, \Finspång (FINSPÅNG)
Svar senast: 2025-12-2
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
