Mechanical Commissioning and Verification Engineer
Duties and Responsibilities
• Analysis, environmental testing, commissioning and operating of interactive environmental systems
• Use schematics, technical instruments, measure / collate physical data, interpret and report on results. Technical report writing, communicating with client teams.
• Technical processes management role, coordinating with other commissioning teams, supervision, client progress-meeting attendances.
• Verification of Environmental Outcomes and witnessing of results to client / consultants.
• Problem solving skills for variances in pressures, volumes, velocities etc. to meet air and water environmental standards.
• Use of word, excel essential.
Candidates should have completed college-level studies and possess at least three years of relevant experience. Så ansöker du
