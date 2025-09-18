Mechanical Commissioning and Verification Engineer

Global Taxation Services Nordic Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Skövde
2025-09-18


Visa alla civilingenjörsjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Global Taxation Services Nordic Sweden AB i Skövde, Malmö eller i hela Sverige

Mechanical Commissioning and Verification Engineer
Duties and Responsibilities
• Analysis, environmental testing, commissioning and operating of interactive environmental systems
• Use schematics, technical instruments, measure / collate physical data, interpret and report on results. Technical report writing, communicating with client teams.
• Technical processes management role, coordinating with other commissioning teams, supervision, client progress-meeting attendances.
• Verification of Environmental Outcomes and witnessing of results to client / consultants.
• Problem solving skills for variances in pressures, volumes, velocities etc. to meet air and water environmental standards.
• Use of word, excel essential.
Candidates should have completed college-level studies and possess at least three years of relevant experience.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: jobs_se@gtsnordic.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Global Taxation Services Nordic Sweden AB (org.nr 559103-9986)
Stationsgatan 7-9 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Arbetsplats
GTS Nordic Sweden AB

Jobbnummer
9515827

Prenumerera på jobb från Global Taxation Services Nordic Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Global Taxation Services Nordic Sweden AB: