Mätvärdesoperatörer till Vattenfall
2025-11-06
Vi söker nu mätvärdesoperatörer för konsultuppdrag hos Vattenfall i Solna. I rollen som mätvärdesoperatör arbetar du administrativt med att exempelvis säkerställa att mätdata och information om mätare är uppdaterad och korrekt i Vattenfalls system.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Säkerställa och kvalitetssäkra mätvärden för anläggningar samt hantera meddelanden till leverantörer.
• Vara i dialog med ombud och elhandlare per mail och telefon.
• Administrativ hantering av mätdata och mätarinformation.
• Säkerställa att mätdata och information om mätare är uppdaterad och korrekt i systemen.
• Kontrollera och validera mätvärden.
• Övervaka flöden och meddelanden mellan olika system.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Mätvärdesoperatör är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt och beräknas pågå till och med 2026-09-17.
Krav för tjänsten:
• Gymnasieexamen
• Mycket god datavana och förmåga att lära sig nya system
• Goda kunskaper i MS Office
• Goda kunskaper i svenska och engelska
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Högskola/Yrkeshögskola/Universitet
• Tidigare erfarenhet från energibranschen.
Om dig
Vi värdesätter dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du som söker gillar att jobba i en omväxlande miljö med mycket problemlösning. Du kommer i denna rollen få hantera stor mängd data/ärenden. Vi letar därför efter en strukturerad person som gillar att ta ansvar och som är bra på att arbeta med komplexa frågor. En god förmåga att kunna samarbeta med andra och vara flexibel när det behövs är även viktigt i denna roll.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-11-14
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
