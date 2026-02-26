Mättekniker med inriktning kvalitet
2026-02-26
Om tjänsten
Vi söker nu en driven och noggrann mättekniker med inriktning kvalitet till vår kund.
Du blir en viktig länk mellan produktion, kunder och leverantörer och får möjlighet att utvecklas inom både tekniska och ledande uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Huvudansvar för programmering och optimering av vår Zeiss mätmaskin
• Utveckla och effektivisera daglig mätning för tekniker och operatörer
• Ansvar för kalibrering av all mätutrustning
• PPAP- och utfallsprovsmätning inklusive dokumentation
• Hantering av kund- och leverantörsreklamationer samt interna avvikelser
• Rotorsaksanalys, 8D-rapporter och förbättringsförslag
• Upprättande av kontrollinstruktioner och mätprotokoll
• Utbildning av tekniker och operatörer i mätteknik och mätutrustning
• Operativt arbete med ledningssystem ISO9001/ISO14001
• Operativt arbete med Ecovadis
• Vid behov, rycka in och assistera på andra avdelningarProfilKvalifikationer
• Goda kunskaper i programmering och mätning i Zeiss mätmaskin
• Allmänt goda kunskaper i mätteknik, inklusive profilprojektor, Mitutoyo Conetracer och handmätverktyg
• God kunskap i ritningsläsning
• Erfarenhet av reklamationshantering och kund-/leverantörskommunikation
• Grundläggande kunskaper i ISO9001 och ISO14001
• Erfarenhet av utfallsprovshantering
• Flytande svenska och mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av skärande bearbetning
• Erfarenhet av Monitor affärssystem
• Erfarenhet av arbete med kundstandarder och Ecovadis
• Goda kunskaper i ISO9001 och ISO14001
• Erfarenhet av PPAP
• Erfarenhet av små toleranser, renhetskrav och komplexa detaljer
Vi söker dig som är noggrann, driven och självgående, med ett stort initiativ och en pedagogisk förmåga. Du är flexibel, lätt att samarbeta med och trivs i en miljö där kvalitet och precision står i centrum.
Arbetstiden är förlagt till Dagtid och start är efter överenskommelse.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer att hitta sitt drömjobb. Våra kunder finns främst inom industribranschen och vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Genom nära samarbete med vår kund och via vår rekryteringsprocess säkerställer vi att du är rätt person för jobbet. På vägen mot ditt nya jobb kommer du att ha personlig kontakt med en rekryterare från Ikett som guidar dig genom processen. Som en viktig del i rekryteringen får du besöka företaget och träffa dina nya kollegor.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
