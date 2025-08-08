Mättekniker med administrativt fokus
Vill du ta klivet bort från fältet - och in i en nyckelroll som Administrativ Mättekniker? Har du flera års erfarenhet inom mätteknik och drivs du av noggrannhet, struktur och vill vara med och styra projekt från skrivbordet snarare än marken? Då kan detta vara möjligheten du letar efter!
Vi söker nu en Administrativ Mättekniker till ett väletablerat mark- och anläggningsföretag med kontor i Gävle. De arbetar med allt från mindre projekt till komplexa infrastrukturjobb - både på land och i vatten - och är en trygg aktör för offentliga beställare mellan Sundsvall och Uppsala.
I denna roll kliver du in i en central roll där du blir en viktig del i att säkerställa kvalitet, noggrannhet och effektivitet - innan, under och efter projektens gång.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
I denna tjänst kommer du att arbeta mer administrativt än ute på fältet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Dina huvudsakliga ansvarsområden: Mängdberäkningar, mängddata och mängdreglering inom anläggningsentreprenader Stöd vid anbud och kalkyler genom exakta och tillförlitliga beräkningar Framtagning av mätningsunderlag samt maskinmodeller för grävmaskiner Deltagande i projektstarter med fokus på implementering av molnbaserade lösningar för maskinstyrning
Du erbjuds: En nyckelroll där din tekniska kompetens kombineras med analytisk förmåga
Ett bolag med korta beslutsvägar, högt i tak och långsiktig framtidstro
Kollegor som gillar att ha kul tillsammans - både på jobbet och vid sidan av
Trygga anställningsvillkor, schyssta förmåner och möjlighet att utvecklas
Vi söker dig som har: Har minst 2 års erfarenhet som mättekniker, mätningsingenjör eller utsättare Är trygg i mängdberäkningar, mängddata och mängdreglering Har vana av GNSS och totalstationer Kan jobba i program som SBG Geo och/eller TopoCad Har B-körkort
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Gävle
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
