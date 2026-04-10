Mättekniker | Epiroc | Örebro

2026-04-10
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad industrimiljö där kvalitet och noggrannhet är avgörande? Nu söker vi två mättekniker till Epiroc för ett konsultuppdrag på heltid. Rollen passar dig som vill ta ansvar i en produktionsnära verksamhet och bidra till hög kvalitet i allt som levereras. Tjänsterna är förlagda till ständig natt respektive ständig helg, vilket ger möjlighet till ett tydligt och förutsägbart arbetsschema.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Som mättekniker hos Epiroc arbetar du i en central och produktionsnära roll där du stöttar verksamheten med kvalitetssäkring och mättekniska tjänster. Uppdraget är ett konsultuppdrag på heltid, där en tjänst är förlagd till ständig natt och en till ständig helg. Du samarbetar nära produktion, kvalitet och teknik för att säkerställa att både egentillverkade detaljer, legotillverkade komponenter och inköpta delar uppfyller ställda krav enligt ritningar, instruktioner och gällande standarder.
I rollen ingår bland annat att:
Mäta och kontrollera detaljer med manuella och etablerade mätmetoder
Utföra kvalitetskontroll av inkommande gods
Genomföra och sammanställa produktrevisioner
Förinställa, kalibrera samt utföra service och underhåll av mätdon och momentnycklar
Hantera extern kalibrering vid behov
Arbetet omfattar även administrativa uppgifter i relevanta system samt dokumentation, avvikelsehantering och förbättringsarbete. Du förväntas aktivt bidra till utveckling av metoder, arbetssätt och program för att säkerställa en hög och jämn kvalitet i produktionen.
Om dig
Du är en noggrann och ansvarstagande person med ett strukturerat arbetssätt och ett starkt kvalitetsfokus. Du trivs i en produktionsnära miljö där du får ta egna initiativ och bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner. Du har lätt för att samarbeta med andra funktioner, kommunicerar tydligt och har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du är lösningsorienterad, analytisk och har ett intresse för förbättringsarbete.
Formell kompetens
Verkstadsteknisk utbildning om minst 3 år med inriktning mot CNC-styrda maskiner, alternativt flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Mycket goda kunskaper i ritningsläsning, inklusive form- och lägetoleranser
Goda kunskaper i metodarbete
God datorvana, gärna i affärssystem som M3 samt MS Office
Meriterande
Erfarenhet av 3D-mätning och programmering av mätprogram
Erfarenhet av kalibrering och hantering av mätdon
Tidigare arbete inom tillverkande industri
Erfarenhet av kvalitetsrevisioner och avvikelsehantering
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag på heltid. Det finns två tjänster med olika arbetstider:
En tjänst med ständig natt
En tjänst med ständig helg
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Benny på benny.adolfsson@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7548642-1940736". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Skäpplandsgatan 1C (visa karta
)
703 46 ÖREBRO Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9848600