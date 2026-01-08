Matsalsvärd/Servis Rederi Göta kanal AB
2026-01-08
Rederi AB Göta kanals tre klassiska kanalfartyg, färdas på en av världens vackraste och häpnadsväckande vattenvägar -Göta kanal, som med över 60 slussar förbinder Stockholm med Göteborg. Vi erbjuder exklusiva kryssningar med helpension och guidade utflyktsmål.
Vi letar efter genuina, engagerade och pålitliga medarbetare som vill bidra till den förtrollande atmosfären ombord tillsammans och ge våra gäster minnen för livet.
Då det är gamla båtar så är takhöjden begränsad till 185 cm på flera ställen ombord.
Vi söker dig som:
Ger god service som möter och överträffar gästernas förväntningar
Är en social lagspelare med positiv inställning
Känner dig trygg i din arbetsroll och yrkeskompetens
Är stresstålig, flexibel och problemlösare
Jobbar effektivt för att uppnå bästa resultat
Dig som ser en fördel att arbeta intensivt en period för att sedan vara ledig en period.
Att arbeta på sjön innebär stort ansvar då du kommer att ingå i säkerhetsorganisationen, det är därför viktigt att du har goda kunskaper i svenska, som är säkerhetsspråket ombord, samt engelska då våra gäster till största del besöker oss från utlandet. Tyska och andra språkkunskaper är högt meriterande.
Som matsalsvärd ombord på våra fartyg står du i centrum för gästernas kulinariska upplevelse. Det är därför viktig att du är social och vågar bjuda på dig själv.
Servicen sitter i ryggraden och du har ett par års erfarenhet från yrket. Huvudsakliga arbetsuppgifter besår av att servera frukost, lunch och middag samt viss bartjänst. Övriga arbetsuppgifter innebär bl.a. kassaredovisning samt inventering och beställning av dryck.
Vi ser därför att du:
Har yrkeserfarenhet inom servering från a la carte, festvåning eller liknande (minst 2år)
Besitter goda kunskaper och har ett genuint intresse för mat och dryck
Är van vid kassahantering, redovisning, inventering och beställningar
Är driven och social med god samarbetsförmåga
Pratar svenska och engelska obehindrat
Vi erbjuder:
Säsongsanställning från maj/juni till aug/sep 2026
1:1 rotation arbete/ledighet
Tarifflön enligt Skärgårdsavtalet Seko
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb.
Strömma Turism & Sjöfart AB
