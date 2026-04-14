Matros/Lättmatros till M/S Visborg
Walleniusrederierna AB / Fartygsbefälsjobb / Stockholm Visa alla fartygsbefälsjobb i Stockholm
2026-04-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Walleniusrederierna AB i Stockholm
Wallenius Marine är ett svenskt rederi som tillhandahåller tjänster inom Ship Management och Ship Design/Newbuilding. Vår vision är att leda vägen mot verkligt hållbar sjöfart. För att komma dit tror vi på innovativ design, sustaintech, digitalisering och partnerskap. Under de senaste åren har vi byggt energieffektiva multi-fuel fartyg och LNG/batterihybrider. Vi designar också koncept med vinddrivna lastfartyg som släpper ut 90% mindre luftutsläpp än de mest energieffektiva fartygen idag. Som en del av vårt team blir du delaktig i att driva projekt som sätter nya standarder och formar framtidens sjöfart.
Våra huvudsakliga affärsområden är:
• Ship Management: Vi ansvarar för teknisk förvaltning och bemanning av fartyg för kunder över hela världen. Genom nära samarbete med våra kunder optimerar vi fartygens livslängd och drift, alltid med hållbarhet och innovation i fokus.
• Fartygsdesign och nybyggnad: Sedan mitten av 1990-talet har vi levererat närmare 70 ny- och ombyggnader - ett arv vi är stolta över och bygger vidare på. Tillsammans kan vi skapa nästa kapitel i sjöfartens historia.
Wallenius Marine är en del av familjeägda Soya Group, som har varit en föregångare inom den globala sjöfartsnäringen sedan 1934. Läs mer på soyagroup.com.
2 plats(er).
Wallenius Marine söker Matros/Lättmatros till M/S Visborg som är ett Ro-Pax fartyg inom vårt Ship Management. M/S Visborg trafikerar i Medelhavet på charter för Balearia.
Stämmer nedan in på dig?
Du är en positiv person som är självgående, initiativtagande och stimuleras av nya utmaningar. Ditt arbetssätt är serviceinriktat, lösningsorienterat och har ett säkerhetsfokus. Det är viktigt att du är kommunikativ, värdesätter samarbete med andra och har insikt i hur det är att arbeta med olika nationaliteter då våra fartyg också bemannas av Filippinsk besättning.
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet från roll som Matros/Lättmatros.
Innehar erforderliga, giltiga certifikat och intyg för tjänsten i enlighet med STCW Manila.
Goda kunskaper i engelska då det är arbetsspråket ombord.
Meriterande
Erfarenhet från Ro-Ro eller Ro-Pax fartyg är meriterande.
Mer information
Vi förväntar oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, engagerat och öppet sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för likabehandling, mångfald och inkludering och vi tar för givet att du delar vår uppfattning. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid såväl kompetens som personlighet. Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidareanställning, som inleds med sex månaders provanställning. Notera att vi utför säkerhetsprövning samt alkohol och drogtest inför tillsvidareanställning.
Fartyg: M/S Visborg.
Ca 4 veckors törnar (1:1).
Europaavtal och Malta flagg.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan via "skicka ansökan".
Rekrytering sker fortlöpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen den 31 oktober 2025.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjäp.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor kontakta vänligen HR på:rekryteringsjo@walleniusmarine.com
.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Walleniusrederierna AB
(org.nr 556033-5928)
PO Box 17086 (visa karta
)
104 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Soya Group , Wallenius Marine Sea personnel Kontakt
Rekrytering Sjö rekryteringsjo@walleniusmarine.com Jobbnummer
9854213