Mätmaskinsoperatör till Saab
2025-12-08
Om företaget Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De är ca 25 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling.
Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Mest känt av dessa är Gripen där Aeronautics har ett helhetsansvar från utveckling till försäljning och även support på sålda flygplan.
Dina arbetsuppgifter Avdelningen är en del av maskinverkstaden som arbetar med detaljtillverkning av många olika artiklar till produktion av flyg. I rollen som mätmaskinsoperatör arbetar du med kontroll och mätning av olika svarvade och frästa detaljer på avdelningen. Du hanterar mätmaskiner samt utvärderar och dokumenterar löpande. Mätmaskinen du främst arbetar med är Hexagon- eller Zeissmaskin men även andra mätmaskiner och verktyg kan komma att användas. Det förkommer även manuell testning av detaljer.
Du arbetar med att utveckla och förbättra kontrollavdelningen tillsammans med kollegor inom gruppen såväl som med andra avdelningar inom verksamheten. Varje grupp arbetar med daglig styrning 5:S och målstyrning. Arbetstiden är 2-skift eller ständig natt i Saabs lokaler i Tannefors, Linköping.
Din profil Vi söker dig med utbildning från tekniskt gymnasium eller högskola med relevant inriktning alternativt erfarenhet som anses motsvarande.
Andra krav för tjänsten är:
Tidigare erfarenhet av arbete inom industri.
Intresse för kvalitet och teknik.
Kunskap av ritningsläsning.
Mycket goda datorkunskaper.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Har du erfarenhet av att arbeta som mättekniker/kontrollant tidigare är det mycket meriterande. Likaså om du har erfarenhet av CNC, svarv eller fräs och arbetat med egenkontroll inom tillverkningsindustrin. Du kommer erbjudas utbildning under anställningen inom mätteknik så vilja och intresse är av stor vikt i rollen.
Som person bör du vara kvalitetsmedveten och noggrann. Vi ser gärna att du är självgående men trivs att arbeta i grupp och är lyhörd mot andra och kan ställa frågor vid behov.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande Tjänsten är ett konsultuppdrag med start enligt överenskommelse. Efter en tids inhyrning finns goda chanser till förlängning och på sikt anställning direkt hos Saab.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Isabelle Jerner
