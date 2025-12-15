Materielredogörare
2025-12-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Tror du hjulen slutar rulla utan logistik? Vill du jobba nära förband och verksamhet? Brinner du för organisation? Då söker vi dig!
Södra militärregionen (MR S) söker materielredogörare till en civil befattning på Livgrenadjärgruppen (LVG) i Linköping. Här har du möjlighet att arbeta på en spännande och dynamisk arbetsplats där framtidens Hemvärn utvecklas och utbildas. Detta hos en arbetsgivare som värnar om en ansvarskultur som bygger på en väl utvecklad tillit mellan chefer och medarbetare. Befattningen förutsätter ett stort ansvarstagande och hög integritet i samklang med Försvarsmaktens värdegrund.
Om enheten
Södra Militärregionen är en av fyra militärregioner i Sverige, vilka representerar en permanent militärgeografisk indelning av Sveriges territorium. Militärregionen ansvarar för territoriell ledning & samordning av operationer, totalförsvarsplanering, försvarsplanering, underrättelse- och säkerhetstjänst samt stöd till samhället. Ansvaret omfattar även produktions- och insatsledning av MR S fem Militärregiongrupper med tillhörande elva hemvärnsbataljoner.
Livgrenadjärgruppen är en militärregiongrupp (MR-grupp), ett krigsförband och en del av Södra militärregionens ledningsförmåga. Förbandet är placerat på Malmen och dess främsta uppgift är att utbilda, utveckla och leda Hemvärnets två bataljoner i Östergötland. Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är krigsförband med huvuduppgifterna skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Inköp av materiel & tjänster.
• Utbilda i mindre omfattning.
• Beställa reparationer av materiel i bruk.
• Beställa materiel samt förnödenheter inför övningar.
• Arbeta praktiskt med logistik före, under och efter övningar.
• Följa upp materiel i bruk mot gällande krigsorganisation (KRO).
• Boka och genomföra inventeringar samt grundtillsyner av materiel i bruk.
• Arbeta för att optimera flödena kopplat till materielrörelser, exempelvis mot omfördelningar och underhåll.
• Stödja med monitorering av stödsystem. Exempelvis lån av materiel, godsmottag och underhåll.
• Arbeta nära krigsförbandens chefer och kvartermästare med omlagring av materiel
både digitalt och fysiskt. Spenderar ca 30-40 % av arbetstiden ute i förråden.
• Delta i verksamhet och övningar på annan plats förutom Linköping under begränsad tid.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
• Några års erfarenhet av materialhantering, förrådsställning eller underhåll av materiel
• God förmåga MS office
• B-körkortDina personliga egenskaper
Då tjänsten innebär samverkan och samordning med flera interna aktörer inom Försvarsmakten söker vi dig som har mycket god förmåga till nätverkande och samverkan i olika sammanhag med hög integritet. Vi söker dig som är serviceinriktad, kan hantera många uppgifter samtidigt och är stresstålig. Problemlösning och initiativförmåga är viktiga egenskaper.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• C-körkort
• Militära förarbevis
• Materialkännedom
• Kunskaper om militär fordonstjänst
• Kunskap och erfarenhet om Hemvärnet
• Kunskap om Försvaktmaktens stödsystem
• Erfarenhet från arbete inom Försvarsmakten
• Militära kunskaper avseende ledning/samband Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning för den som inte är anställd i myndigheten.
• Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten kan innebära helgtjänstgöring, kvällstjänster och resor.
• Arbetsort: Linköping
• Tillträdesdatum: Snarast
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:
Mats Löfgren 072-362 29 87
Alternativt: mrs-j1@mil.se
Fackliga företrädare:
OF: of-mrs@mil.se
OFRS: senadin.sela@mil.se
SEKO: sven-erik.borg@mil.se
SACO: saco-mrs@mil.se Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-04. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
