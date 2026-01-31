Materialhanterare Sew-Eurodrive Jönköping
Din profil som materialhanterare
Vi söker dig som;
Trivs när det är mycket på gång och gillar att hålla flödet i rörelse
Har truckkort och gillar att arbeta praktiskt
Har ordningssinne och ser till att allt hamnar på rätt plats

Arbetsuppgifter
Som materialhanterare spelar du en central roll i vår produktionsprocess. Du ansvarar för att material och färdiga produkter hanteras effektivt och levereras i rätt tid till rätt plats. Genom ditt strukturerade arbetssätt bidrar du till ordning och kvalitet i hela flödet!
Företaget Du blir en viktig del av
SEW-EURODRIVE är världsledande inom drivutrustningar till industrin. Vårt svenska huvudkontor samt monteringsfabrik finns i Jönköping. Vi är idag ett nittiotal anställda, omsätter 600 miljoner, AAA-rankade och ISO 9000- certifierade.
SEW-EURODRIVE har marknadens största produktprogram inom området motorer, växlar, decentraliserad elektronik, frekvensomformare, servosystem, motion control och AGV-lösningar. För varje kund skräddarsys lämpliga högkvalitativa lösningar. Du får arbeta med aktuella produkter som verkligen håller en av marknadens högsta kvalité och leveranssäkerhet samt täcker det mesta inom framtidens automation.
Du blir en del av ett välkänt och välmående globalt familjeföretag som tänker och agerar långsiktigt. Ett företag med en stark företagskultur, där sammanhållning och glädje är viktigt. Vi sätter medarbetaren i centrum och ger frihet under ansvar för att lyckas - på riktigt!
Placeringsort på SEW-EURODRIVE:s huvudkontor i Jönköping.
Tillsvidareanställning inleds med 6 månaders visstidsanställning
Heltid, dagtid
Sista dag att ansöka är 20/2 2026
Sista dag att ansöka är 20/2 2026
