Materialflödesansvarig till Bilfinger i Helsingborg!
2025-09-19
Är du en strukturerad och driven ledare inom lager och logistik, med erfarenhet av industriell verksamhet? Vill du vara med och effektivisera framtidens förrådsverksamhet? Då kan detta vara din nästa utmaning!
OM TJÄNSTEN
Bilfinger Maintenance är ett av fem affärsområden inom Bilfinger Sweden AB och består av över 300 medarbetare - från underhållstekniker och elektriker till lager- och förrådsspecialister - som säkerställer att Bilfingers kunders anläggningar fungerar optimalt. Bilfinger arbetar förebyggande för att minska oplanerade driftstopp genom smarta servicelösningar, reparationer och projekt.
I rollen som Materialflödesansvarig kommer du att ha ett övergripande ansvar för att leda och modernisera förrådsverksamheten. Fokus ligger på att strukturera om och effektivisera hanteringen av reservdelar och underhållsverktyg genom förbättrade rutiner, implementering av Lean/5S och ett tydligt fokus på HSEQ. I tjänsten ingår personalansvar för ett team på 4 stycken duktiga och engagerade förrådstekniker, här driver du proaktivt utveckling och utbildning inom lager- och materialhantering.
Du erbjuds
• Bilfinger erbjuder kollektivavtal, konkurrenskraftiga villkor och friskvårdsbidrag. Det finns möjlighet till privat sjukvårdsförsäkring, tjänstepension och löneväxling. Arbetstidsförkortning och klämdagar ingår, liksom ett tydligt fokus på säkerhet, arbetsmiljö och trivsel.
• Bilfingers verksamhet genomsyras av ett starkt fokus på säkerhet, trivsel och välmående - Bilfinger tror på en sund och hållbar arbetsvardag.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i nära samarbete med Material Manager, vilket innebär att du behöver genomgå internutbildning inom inköp, materialbeställning, inventering och processförbättring. Arbetsuppgifterna är varierande och ingen arbetsdag är den andra lik. Nedan listas några exempel på vad dina arbetsuppgifter kan innebära:
• Utveckla personalens kompetens och arbetssätt
• Utföra analyser (ABC-analyser, värdeanalyser etc.)
• Planera och utföra kitting
• Optimera och dokumentera rutiner
• Ta fram och följa upp effektiviseringsplaner
• Leda motorinventeringar och förbättringsprojekt i både fabrik och förråd
• Ansvara för dokumentation, processutveckling och att driva förbättringsarbete
VI SÖKER DIG SOM
• Har utbildning inom logistik eller motsvarande erfarenhet från lager- och förrådsverksamhet inom industrin
• Kunskaper i affärssystemet SAP
• Har tidigare ledarerfarenhet och ett starkt driv att förbättra och utveckla verksamheter
• Har intresse för hälsa-, miljö- och säkerhetsfrågor
• Har goda kunskaper i svenska och engelska - tal och skrift
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Kunskaper inom lean/5S
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningssam
• Ansvarstagande
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du är ansvarsfull, engagerad, social, säkerhetsmedveten samt drivs av förbättringsarbete. Du har lätt för att kommunicera med din omgivning och vill vara en del av ett team där alla hjälps åt.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
• Rekryteringsprocessen innefattar i slutskedet bakgrundskontroller inkluderat alkohol- och drogtester administrerat av Academic Work
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Bilfinger!
