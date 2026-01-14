Master Planner
2026-01-14
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Master Planner som blir navet i planeringsarbetet och säkerställer att fabrikens behov och krav fångas upp och omsätts i S&OP. Rollen spänner över operativ, taktisk och strategisk planering och passar dig som trivs med att kombinera analys, struktur och förbättringsdriv.
Du arbetar nära flera funktioner och bidrar till en stabil planeringsprocess med hög leveransprecision, rätt kapacitet och välbalanserade lagernivåer.
ArbetsuppgifterLeda och utveckla produktionsplaneringen på operativ, taktisk och strategisk nivå
Sammanställa och ansvara för S&OP-rapportering samt relevanta KPI:er
Driva prognosarbete för volym och lager samt initiera åtgärder för att nå uppsatta mål
Optimera lagernivåer och lagerhållningskostnader
Säkerställa att inkurransprocessen följs och vidareutvecklas
Agera snabbt och strukturerat vid avvikelser kopplade till inköp (ledtider, leveranser, pris)
Äga MPS/MFG-Pro-data och registervård, inklusive artikelupplägg
Vara sammanhållande funktion i utvecklingsprojekt ur fabrikens perspektiv
Stötta planeringsteamets arbete i införande av Team Center ur fabrikens perspektiv
Representera planeringsfunktionen i lokal ledningsgrupp
Leda och fördela arbetsuppgifter inom planeringsteamet
KravDjup kunskap inom produktions- och behovsplanering på operativ, taktisk och strategisk nivå
Dokumenterad erfarenhet av prognosarbete, lageroptimering och kostnadsstyrning
Erfarenhet och kunskap inom produktionsberedning
Erfarenhet och kunskap inom operativt inköp
Erfarenhet av budgetarbete ur planerings- och inköpsperspektiv
Förmåga att utveckla processer och mätetal
Mycket god systemvana i MPS/MFG-Pro eller likvärdigt
Projektledningserfarenhet
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av Team Center ur fabrikens/planeringens perspektiv
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
