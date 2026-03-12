Massör i Stockholm. 3-5 dagar per vecka.
2026-03-12
Vi förstärker nu vårt team i Stockholm city med ytterligare massör.
Arbetet innebär Svensk klassisk massage och idrottsmassage och utförs på plats hos våra kundföretag. Arbetet utförs under kontorstid.
Hos oss får du arbeta tillsammans med andra massörer men även med t.ex. naprapater, personliga tränare, hälsopedagoger och gruppträningsinstruktörer ute på plats hos våra kunder.
Omfattning: 3-5 dagar per vecka.
Vem är du?
Du är certifierad massageterapeut från godkänd utbildning som ger certifikat, eller massageutbildning med diplom som berättigar till certifiering via Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Det är meriterande med vidareutbildningen (diplom) som idrottsmassör eller medicinsk massageterapeut.
Det är meriterande om du har kompetens som personlig tränare eller grupptränare.
Du är social, flexibel och drivs av att bidra till hälsa både som massör och som en del av en organisation. För dig är det en självklarhet att vara "säljande" och bygga långsiktiga förtroendefulla relationer.
Du trivs både i grupp och att arbeta självständigt.
Twitch är föregångare inom vår bransch där kollektivavtal är en självklarhet för oss.
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Detta är ett deltidsjobb.
Twitch Health Capital AB
https://twitchhealthcapital.teamtailor.com
114 27 STOCKHOLM
