Massageterapeut

2026-02-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vi på Clinicus Ryggcenter växer och behöver nu stärka upp vårt duktiga team med ytterligare en massör.
I våra lokaler vid Ramlösa tågstation, arbetar idag ett positivt gäng bestående av kiropraktorer, naprapater, sjukgymnaster och massörer.
Vi söker en certifierad massör som kan hjälpa oss ta hand om våra patienter.
Meriterande är om du har några års erfarenhet samt erfarenhet.
Som person ser vi att du är flexibel, pålitlig och serviceminded.
Du har lätt för att kommunicera med både kunder och kollegor.
Just nu söker vi personal som kan arbeta både dagtid, kvällar och ibland helger.
Vill du bli en del av vårt växande team?
Intervjuer hålls löpande och vi rekryterar vartefter behovet ökar.
Vid frågor om tjänsten maila info@clinicus.nu
Varmt välkommen att söka till oss :)
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Jobbansökan massör
E-post: info@clinicus.nu
Kapplöpningsgatan 14
info@clinicus.nu
