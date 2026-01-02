Maskinoperatörer | Heltid | Malmö
Manpower AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Malmö
2026-01-02
Är du en person som gärna utmanar dig själv och strävar efter att utvecklas i din yrkesroll? Har du erfarenhet som maskinoperatör och drömmer om att vara en nyckelperson i vårt färgrika team? Då har vi tjänsten för dig! Vi på Manpower söker just nu maskinoperatörer för spännande möjligheter hos en av våra kunder i Malmö. Låter det här som en tjänst för dig? Ansök redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Malmö.
Placeringsort: Malmö
Arbetstider: Dagtid 06:00-14:06 eller kvällstid 14:00-21:56
Anställningsform: Visstid 6 månader med chans till förlängning
Kunden är välkänd internationellt och är en ledande färgfabrik med lång erfarenhet och ett starkt engagemang för kvalitet. Fabriken i Malmö är en plats där innovation och expertis möts för att skapa de bästa färgprodukterna på marknaden!
Om jobbet som maskinoperatör
Som maskinoperatör kommer du att arbeta med övervakning och justering av produktionsmaskiner samt säkerställa att maskinerna når sin fulla kapacitet och minska produktionsavbrott. Dessutom ingår det att ansvara för den dagliga driften på avdelningen. I den här tjänsten ansvarar du främst över att blanda råvaror och producera färg. Du kommer även att köra truck med färgbehållare som ska ut till konsument samt assistera dina kollegor i det dagliga arbetet.
Är du rätt person för tjänsten?
För att trivas med dina kommande arbetsuppgifter är det viktigt att du har ett stort driv och att du har en förmåga att se till både helheten och detaljerna. Vidare är det viktigt att du känner dig bekväm med att ha mycket eget ansvar. Vi tror även att du är arbetsvillig, en lagspelare och inte är rädd för att ta i. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Krav för tjänsten
* Truckkort A1-4 och B1-4
* Tidigare industrierfarenhet
* Fullständig gymnasieexamen
* B-körkort och tillgång till bil
* God fysik
* Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
* Tidigare lagererfarenhet
* Erfarenhet av truckkörning
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön.
