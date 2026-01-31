Maskinoperatörer
Trelleborg Ersmark AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Skellefteå Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Skellefteå
2026-01-31
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborg Ersmark AB i Skellefteå
Trelleborg Ersmark AB söker nu Maskinoperatörer
Trelleborg är en global industrikoncern som utvecklar högpresterande lösningar för att täta, dämpa och skydda i krävande miljöer över hela världen. Läs gärna mer om oss på www.trelleborg.com.
Vilka är vi?
Trelleborg Ersmark AB ligger i Ersmark, strax utanför Skellefteå, och är en del av Trelleborgkoncernen som är världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tillverkar O-ringar och olika typer av tätningar för krävande miljöer. Hos oss arbetar du i en internationell organisation med en familjär kultur där samarbete, ansvar och innovation står i centrum.
Om jobbet
I denna roll kommer du att arbeta som maskinoperatör i vår produktion där du blir en viktig del av teamet.
Hos oss får Du får möjlighet att bidra till hög kvalitet, säker produktion och kontinuerliga förbättringar.
Exempel på dina arbetsuppgifter:
Köra och övervaka produktionsmaskiner
Genomföra formbyten och maskininställningar
Utföra visuella kvalitetskontroller
Rapportera tider, mängder, avvikelser och kassationer
Arbeta enligt kvalitets- och säkerhetsrutiner
Lön och villkor:
Visstidsanställning, tillträde snarast. Möjlighet till förlängning
Lön: 30 000-32 000 kr/månad beroende på erfarenhet
Kollektivavtal: Teknikavtalet IF Metall
Vi tillämpar transparenta, objektiva och könsneutrala kriterier för lönesättning enligt EU:s krav på lönetransparens.
Den ideala kandidaten
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har ett tekniskt intresse och helst erfarenhet från industriell produktion.
Du behöver vara noggrann, ansvarstagande och trivas med att arbeta i team. Vi ger dig stöd genom tydliga processer, en bra introduktion och möjlighet att utvecklas i rollen över tid.
Grundkrav
Praktiskt och tekniskt lagd
Noggrann och ordningsam
God datorvana
Ha förmåga att arbeta 3-skift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet som maskinoperatör
Tidigare arbete inom industri eller produktion
Truck- och krankörkort, ex ledstaplare
Ansökningsprocess
Sista ansökningsdag är 2026-03-31.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Uppmaning
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag - eller kontakta oss om du vill veta mer!
Tveka inte att höra av dig:
Tina Hedlund, HR-chef - tina.hedlund@trelleborg.com
Trelleborg är världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar för nästan alla branscher i världen. Och vi befinner oss där vi är i dag för att våra talanger tagit oss dit. Trelleborg har den polymertekniska spetskompetens som gör innovation och tillämpning möjlig. Vi har ett nära samarbete med ledande varumärken inom industrin för att påskynda deras utveckling och driva deras verksamhet framåt - och på vägen dit forma industrin och de framsteg som kommer att gagna mänskligheten under många spännande år framöver. www.trelleborg.com
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt webbverktyg: https://www.trelleborg.com/sv-se/karriar/lediga-tjanster
På vår karriärsida, välj Manufacturing&Maintenance och välj sedan Sverige för att se annonser för lediga jobb hos oss. Sista ansökningsdag är 2026-03-31.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborg Ersmark AB
(org.nr 556039-7852)
Fabriksvägen 1-3 (visa karta
)
934 81 ERSMARK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715654