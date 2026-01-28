Maskinoperatör till vår kund i Västerås!
Nexify bemanning & rekrytering AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Västerås Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Västerås
2026-01-28
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexify bemanning & rekrytering AB i Västerås
, Eskilstuna
, Köping
, Strängnäs
, Fagersta
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet som maskinoperatör eller kanske är i början av din karriär. Du är noggrann, självständig och trivs bra med att arbeta i en dynamisk och tekniskt utmanande miljö. Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till effektiv produktion? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Du kommer att arbeta med bearbetning, traverskörning och andra centrala produktionsuppgifter hos vår kund. Det är ett tekniskt utmanande och varierande arbete där du får vara delaktig i maskinövervakning, brädkapning och olika moment inom tillverkningsprocessen. Tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor säkerställer du att produktionen löper effektivt. Jobbet är både fysiskt och tempofyllt, vilket gör det perfekt för dig som trivs i en dynamisk och händelserik arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Starta, ställa in och övervaka produktionsmaskiner
Säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet och tempo
Utföra löpande kvalitetskontroller
Felsöka och rapportera avvikelser
Enklare underhåll och rengöring av maskiner
Följa säkerhetsrutiner och arbetsinstruktioner
Dokumentera produktionsdata
Om dig:
Vi värdesätter personliga egenskaper högt och tror att rätt inställning är nyckeln till framgång. Du trivs i en snabb och dynamisk arbetsmiljö, där du alltid håller hög kvalitet och säkerhet i fokus. Engagemang, arbetsmoral och en positiv inställning är självklarheter för oss, likaså att du är en samarbetande och trevlig kollega. Vi söker en ansvarstagande och lösningsorienterad person som är redo att ta ansvar och bidra till vårt teams framgång.KvalifikationerKörkortskrav
Truckkort A1-4 samt B1-4
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Ritläsning
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett bra ordningssinne
Erfarenhet av arbete inom industri eller produktion är meriterande
Tekniskt intresse och god maskinvana
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Arbetstid: Dagtid + tre skift
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Övrigt: Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund, med möjlighet till anställning direkt hos kunden efter inhyrningsperioden.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7133956-1812950". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexify bemanning & rekrytering AB
(org.nr 559499-5895), https://www.jobb.nexify.nu
Slånbärsgatan 12 (visa karta
)
722 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Nexify Jobbnummer
9710544