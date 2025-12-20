Maskinoperatör till Tenneco i Mölnlycke | Heltid
Manpower AB / Processoperatörsjobb / Göteborg
2025-12-20
Vi på Manpower söker nu en noggrann och engagerad maskinoperatör till ett spännande konsultuppdrag i Mölnlycke. Som maskinoperatör hos Tenneco blir du en viktig del av produktionen där CNC-maskiner, mätningar och kvalitetssäkring står i fokus. Sök rollen som maskinoperatör redan idag och ta chansen att utvecklas i en teknisk och produktionsnära miljö!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden i Mölnlycke.
Om jobbet som maskinoperatör
Som maskinoperatör ingår du i ett processteam på cirka 10 personer och får en central roll i produktionen. Du arbetar med CNC-styrda maskiner, säkerställer kvalitet genom mätningar och justeringar samt bidrar till att upprätthålla höga krav på arbetsmiljö och säkerhet.Publiceringsdatum2025-12-20Arbetsuppgifter
* Köra och ställa CNC-styrda maskiner
* Utföra mätningar och justeringar
* Arbeta enligt säkerhets-, arbetsmiljö- och miljökravÖvrig information
* Ort: Mölnlycke
* Uppdragsstart: Omgående
* Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning eller anställning hos kund
Den vi söker
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och trivs i en produktionsmiljö. Du är noggrann, effektiv och ansvarstagande med förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du har en positiv inställning, är en lagspelare men kan även arbeta självständigt.
Krav för tjänsten:
* Gymnasieutbildning
* CNC-utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
* Minst 2 års verkstadsvana
* Kunskap inom ritningsläsning
* Mätkunskaper för produkter
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet av Lean, ständiga förbättringar och 5S
* Truck- eller traverskort
* Goda kunskaper i engelska
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Strömhäll via e-post: hanna.stromhall@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "b03f6978-51ff-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Hanna Strömhäll Hanna.Stromhall@manpower.se Jobbnummer
9658182