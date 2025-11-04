Maskinoperatör till Saab Aeronautics
2025-11-04
Om företaget Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De är ca 26 100 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling.
Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Mest känt av dessa är Gripen där Aeronautics har ett helhetsansvar från utveckling till försäljning och även support på sålda flygplan.
Dina arbetsuppgifter Du kommer tillhöra ett team inom detaljtillverkningen på Saabs maskinverkstad för produktionen av stridsflyget Gripen. Du kommer arbeta som operatör för tvätt samt maskingradning. Rollen innebär att du säkerställer att rätt material finns för att köra maskinerna och styr och övervakar maskinen utifrån noga utsatta instruktioner för rätt tvätt- och gradning för de olika angivna artiklarna. Du kommer i kontakt med en bredd av olika artiklar och arbetet förutsätter noggrannhet och säkerhetsmedvetenhet. Du samarbetar med kollegor för att hålla maskinerna i ständig drift och i gott skick.
Tjänsten är placerad i Tannefors Linköping och du arbetar ständig natt. Anställningen kommer inledas med en period på 2-skift för utbildningsmoment.
Din profil För att trivas i rollen ser vi att du är en person som kan arbeta metodiskt, tar ansvar och är kvalitetsmedveten. Du behöver kunna ta till dig instruktioner och samtidigt vara samarbetsvillig för att hjälpas åt på avdelningen och problemlösa vid behov.
Krav för tjänsten är:
Goda kunskaper i svenska och engelska.
God datorvana och kunskap inom Officepaketet. Erfarenhet av affärssystemet IFS eller liknande är meriterande.
Andra meriter för tjänsten:
Tidigare erfarenhet av arbete som maskinoperatör eller likvärdig erfarenhet
Erfarenhet av ritningsläsning
Industriteknisk utbildning
Truck- och traverskort
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande Tjänsten är ett konsultuppdrag med start enligt överenskommelse. Efter en tids inhyrning finns chanser till förlängning eller anställning direkt hos Saab.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Isabelle Jerner, isabelle.jerner@skill.se
.
Vi kommer att göra ett löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varmt välkommen med din ansökan!
