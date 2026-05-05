Maskinoperatör till Natt och Helgskift
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Företaget är en etablerad verksamhet i Uppvidinge med ett gott rykte i branschen. De arbetar med modern produktion och lägger stor vikt vid kvalitet, noggrannhet och ett gott samarbete mellan kollegor. Här blir du en del av ett team där engagemang och ansvarstagande uppskattas.Arbetsuppgifter
I rollen som maskinoperatör kommer du att arbeta med flera moment i produktionen. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Övervakning och hantering av maskiner i produktionen
• Packning och emballering av färdiga produkter
• Truckkörning i samband med materialhantering och internlogistik
• Enklare kvalitetskontroller
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av produktionsarbete
• Truckkort och vana av truckkörning
• Ett tekniskt intresse och vilja att lära dig maskiner och processer
• Det är meriterande om du har en teknisk utbildning eller tidigare erfarenhet av maskinoperatörsarbete.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och har lätt för att samarbeta med andra.
Information och kontakt
Urval och anställning sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anton Gummesson på 0470-34 83 72.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Wikan Personal Växjö Kontakt
Anton Gummesson anton@wikan.se +46 470 34 83 72 Jobbnummer
