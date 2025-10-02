Maskinoperatör till Mölnlycke
VÅRT ERBJUDANDE
Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig! Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETSBESKRIVNING
Du kommer i huvudsak att arbeta vid en maskin som monterar Hydraulslangar, där du som montör/operatör laddar och styr maskinen samt kvalitetskontrollerar detaljerna.
Tjänsten är på lång sikt där kunden ämnar anställa.
Arbetet är förlagt på dagtid.
DINA KVALIFIKATIONER
Någon erfarenhet av industrimiljö eller liknande arbete
Goda referenser.
Vi ser gärna att du har körkort samt tillgång till egen bil, då det inte är säkert att det finns kollektivtrafik att tillgå.
Goda kunskaper i svenska
MERITERANDE
Erfarenhet av arbete med montering eller som maskinoperatör.
Teknisk utbildning på gymnasial nivå
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
Har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Jobandtalent.
Är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
Har en hög servicenivå.
Har viljan att utföra ett bra jobb där du värdesätter såväl tempo som noggrannhet.
Vi lägger stor vikt vid din personlig lämplighet och här är framförallt pålitlighet och en vilja att göra ett bra jobb samt trivas i grupp viktiga egenskaper.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
