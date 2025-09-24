Maskinoperatör till kommande uppdrag

Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Ljungby
2025-09-24


MASKINOPERATÖR TILL KOMMANDE UPPDRAG
Har du ett tekniskt intresse, gillar att jobba självständigt och vill vara en del av ett företag där kvalitet och utveckling står i fokus? Då är det här jobbet för dig!


Publiceringsdatum
2025-09-24

Arbetsuppgifter
I rollen som maskinoperatör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Maskinövervakning

Efterbehandling av material

Packning av material

Vi söker dig som i första hand är intresserad av att arbeta 2-skift eller natt.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har någon form av industriell eller teknisk yrkesutbildning eller har arbetat inom industrin i ett par år. Det viktigaste för vår kund är att man som person är villig att lära sig, vill utvecklas och har huvudet på skaft.

Som person är du en god lagspelare, nyfiken med en vilja att hela tiden lära dig nya saker. Är du även noggrann, ansvarsfull och full med energi så är detta ett jobb för dig.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig med positiv inställning och hög arbetsmoral.

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som maskinoperatör är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vårt kundföretag.

ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283)

Kontakt
Johan Andersson
johan.andersson@eterni.se

Jobbnummer
9524735

