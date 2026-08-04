Maskinoperatör till Elcowire
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Helsingborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Helsingborg
2026-08-04
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, Åstorp
, Höganäs
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Om tjänsten Uniflex söker nu en operatör till vår kund Elcowire i Helsingborg. Elcowire arbetar med tillverkning av koppartråd, linor och profiler som används inom bland annat kabelproduktion och energilösningar. I rollen som operatör blir du en del av produktionen och arbetar med extruderingsmaskiner för tillverkning av koppar och aluminiumprofiler.
Tjänsten är på heltid och innebär arbete på rullande 3-skift med dag, kvälls och nattpass enligt schema. Som konsult är du anställd av Uniflex och arbetar ute hos vår kund.
Arbetsuppgifter Som operatör ansvarar du för att köra och övervaka extruderingslinjer samt säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet och följer gällande rutiner. Du arbetar löpande med maskininställningar, kvalitetskontroller och dokumentation och har även kontakt med kvalitetstekniker och underhållspersonal vid behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Starta, övervaka och stänga ner extruderingslinjer enligt gällande rutiner
Säkerställa att rätt material och produkt tillverkas enligt produktionsorder
Justera maskininställningar för att uppnå rätt kvalitet och längd
Utföra kvalitetskontroller genom bland annat dimensionsmätning och visuell kontroll
Dokumentera produktionsdata och rapportera eventuella avvikelser
Utföra enklare underhåll och rengöring av maskiner
Samarbeta med kvalitetstekniker och underhållspersonal
Följa säkerhetsföreskrifter och bidra till en säker arbetsmiljö
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från industriell produktion och som trivs med att arbeta med maskiner och produktion. Erfarenhet av extrudering eller metallbearbetning är meriterande.
Vi ser gärna att du har:
Minst 3-årig gymnasieutbildning
Erfarenhet av industriell produktion, gärna inom extrudering eller metallbearbetning
Grundläggande teknisk förståelse och datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete
Erfarenhet av kvalitetskontroller och noggrannhet i produktionsarbetet
Truckkort och traversutbildning är meriterande
God samarbets och kommunikationsförmåga
Förmåga att anpassa dig när produktionen eller arbetsuppgifterna förändras
Ett ansvarstagande och lösningsorienterat arbetssätt
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8165824-2129285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Helsingborg C (visa karta
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252 78 HELSINGBORG Jobbnummer
10020799