Maskinoperatör till Elcowire

Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Helsingborg
2026-08-04


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Helsingborg, Åstorp, Höganäs, Landskrona, Ängelholm eller i hela Sverige

Om tjänsten Uniflex söker nu en operatör till vår kund Elcowire i Helsingborg. Elcowire arbetar med tillverkning av koppartråd, linor och profiler som används inom bland annat kabelproduktion och energilösningar. I rollen som operatör blir du en del av produktionen och arbetar med extruderingsmaskiner för tillverkning av koppar och aluminiumprofiler.
Tjänsten är på heltid och innebär arbete på rullande 3-skift med dag, kvälls och nattpass enligt schema. Som konsult är du anställd av Uniflex och arbetar ute hos vår kund.
Arbetsuppgifter Som operatör ansvarar du för att köra och övervaka extruderingslinjer samt säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet och följer gällande rutiner. Du arbetar löpande med maskininställningar, kvalitetskontroller och dokumentation och har även kontakt med kvalitetstekniker och underhållspersonal vid behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Starta, övervaka och stänga ner extruderingslinjer enligt gällande rutiner

Säkerställa att rätt material och produkt tillverkas enligt produktionsorder

Justera maskininställningar för att uppnå rätt kvalitet och längd

Utföra kvalitetskontroller genom bland annat dimensionsmätning och visuell kontroll

Dokumentera produktionsdata och rapportera eventuella avvikelser

Utföra enklare underhåll och rengöring av maskiner

Samarbeta med kvalitetstekniker och underhållspersonal

Följa säkerhetsföreskrifter och bidra till en säker arbetsmiljö

Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från industriell produktion och som trivs med att arbeta med maskiner och produktion. Erfarenhet av extrudering eller metallbearbetning är meriterande.
Vi ser gärna att du har:

Minst 3-årig gymnasieutbildning

Erfarenhet av industriell produktion, gärna inom extrudering eller metallbearbetning

Grundläggande teknisk förståelse och datorvana

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete

Erfarenhet av kvalitetskontroller och noggrannhet i produktionsarbetet

Truckkort och traversutbildning är meriterande

God samarbets och kommunikationsförmåga

Förmåga att anpassa dig när produktionen eller arbetsuppgifterna förändras

Ett ansvarstagande och lösningsorienterat arbetssätt

Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8165824-2129285".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Helsingborg C (visa karta)
252 78  HELSINGBORG

Jobbnummer
10020799

Prenumerera på jobb från Uniflex AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uniflex AB: